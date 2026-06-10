ההסלמה נמשכת? קולות פיצוצים נשמעים באיראן

ערוצי הטלוויזיה המקומיים באיראן מדווחים על קולות פיצוצים הנשמעים סביב ובאזור האי קשם, אחד האיים המרכזיים של איראן במצר הורמוז, שגם היה חלק ממטרות התקיפה האמריקאיות במהלך הלילה.

סוכנות הידיעות האיראנית, מהאר, המקורבת למשמרות המהפכה, הכירה בדיווח על פיצוצים שנשמעים במרחב, אך טענה כי לא ניתן לקבוע את מקורות הפיצוצים, ושייתכן שמדובר בתוצאה מהפעילות והתנועה הצבאית במרחב הים הפרסי, כך לטענתם.

אך גורמים מקומיים מתעקשים כי נמשכים קולות הנפץ במקום, האי קשם הוא אחד מהאיים בהם משתמשים משמרות המהפכה על מנת לנהל את חסימת מצרי הורמוז, ופגיעה בחופש השיט האזורי, כאשר אף ייתכן כי הכטב"מ שהפיל אמש את המסוק האמריקאי שוגר מאי זה.