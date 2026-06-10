שורד השבי נפגש עם טראמפ: "אתה הגיבור שלי"

שנה וחצי אחרי ששוחרר בעסקת החטופים, שורד השבי רום ברסלבסקי נפגש הלילה (בין שלישי לרביעי) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן. הפגישה תואמה על ידי מרטין מרקס, מנהל קשרי הממשל עם הקהילה היהודית בבית הלבן.

בפוסט ששיתף באינסטגרם ברסלבסקי הודה לנשיא האמריקני על הפגישה ועל פועלו לקידום עסקת החטופים שהביאה לשחרורו. "אדוני הנשיא דונלד טראמפ - אתה האיש שהוציא אותי מגיהנום של 738 ימים בשבי בידי הג'יהאד האיסלאמי בעזה" כתב. "אתה הגיבור שלי, שאלוהים יברך אותך, ושאלוהים יברך את אמריקה. תודה רבה טראמפ".

עוד אמר כי "אחרי 738 ימים בשבי, הרגע הזה משמעותי עבורי יותר ממה שמילים יכולות לתאר. ה-7 באוקטובר עכשיו במקום השני אחרי ה-9 ביוני - היום שתמיד אזכור".

זו הפעם הראשונה שבה ברסלבסקי הגיע לוושינגטון, אחרי שלא הצטרף למשלחת השבים שביקרה בבית הלבן בנובמבר האחרון בשל מצבו הנפשי אחרי השחרור. ברסלבסקי טען אז כי ביטל את הטיסה בשל פוסט טראומה, והחשש שהטיסה הארוכה וההמתנה בתורים יובילו לחרדות.