שורד השבי התפרק: "עלובי נפש; תעופו לנו מהחיים"

שורד השבי רום ברסלבסקי נשא היום (שני) דברים נוקבים בכנסת במסגרת אירוע של "מועצת אוקטובר", הקוראת להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר. בדבריו, פנה ברסלבסקי ישירות לחברי הכנסת והטיח בהם ביקורת חסרת תקדים על תפקודם ועל חוסר לקיחת האחריות לאחר שובו מהשבי.

"למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי, במשמרת שלכם?", זעק ברסלבסקי מול הנוכחים. "למה לעזאזל, גם אחרי שנתיים של שבי, אף אחד מכם, עלובי נפש, לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה לי ולהגיד – 'אני מצטער שזה קרה'".

"קחו אחריות ותעופו לנו מהחיים"

ברסלבסקי, שחזר לאחר תקופה ארוכה ומייסרת בשבי חמאס, קרא לנבחרי הציבור מכל קצוות הקשת הפוליטית להסיק מסקנות אישיות ולעזוב את תפקידם. "אני קורא לכל חברי הכנסת – פשוט תתפטרו. קחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של 7/10 עליכם".

לדבריו, הצעד האחרון שעל חברי הכנסת לבצע לפני פרישתם הוא הבטחת חקר האמת על מחדלי השבת השחורה. "רגע לפני שתלכו – תמנו את ועדת החקירה הממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן", דרש.