אירוע ירי בדרום אפריקה: לפחות 12 הרוגים ביוהנסבורג

אירוע קשה: לפחות 12 בני אדם נהרגו ותשעה נוספים נפצעו באירוע ירי שהתרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) ביוהנסבורג שבדרום אפריקה. במשטרה פתחו במצוד אחרי יותר מעשרה חשודים אפשריים.

לפי הדיווחים הראשוניים, מספר חמושים פתחו באש ביישוב לא מוסדר באזור קליבלבנד שממזרח ליוהנסבורג. במשטרה המקומית אמרו כי החשודים הגיעו לאזור ברכב טויטה לבנה, כשהם נכנסו ליישוב משתי נקודות שונות - ואז פתחו באש בכמה מיקומים. אחרי הירי, החשודים נמלטו ברכב שבו הם הגיעו.

עוד דווח כי בין ההרוגים נמנו לפחות שלושה ילדים, בגילאי 3, 12 ו-16.

בשלב זה נסיבות האירוע והמניע לירי עדיין לא ברורים. במשטרה פתחו בחקירה, כשנאמר כי נבדקים קשרים אפשריים לארגוני פשיעה ידועים וכן לסכסוכים מקומיים אחרים.