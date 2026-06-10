ראשי מערך העברת הכספים בחמאס חוסלו ברצועת עזה

דובר צה"ל אישר כעת כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו שלשום (ראשון) בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל ח׳צ׳ר ג׳מאצי, ראש תשתית להעברות כספים ואת סגנו, מחמד חראזין. השניים שימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

בצה"ל אמרו כי "לאורך המלחמה, המחבלים ניהלו העברות כספים לזרוע הצבאית של חמאס ברצועה בשווי עשרות מיליוני דולרים, תוך שימוש ברשת של עשרות חלפנים ברצועת עזה. באמצעות כספים אלו, ארגון הטרור חמאס המשיך לשלם משכורות למחבליו עבור המשך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

החיסולים הנוכחיים מצטרפים לרצף חיסולים של מחבלים האמונים על התחום הכלכלי בחמאס, ביניהם חיסול הבכירים פראס משהראוי ואיהאב כריזם שחוסלו בשנה האחרונה.