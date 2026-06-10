בעקבות תיעוד ניסיון רצח: עימותים והצתות בצפון אירלנד

סערה נרחבת: עימותים נרחבים פרצו הלילה (בין שלישי לרביעי) במחאות בעיר בלפסט שבצפון אירלנד, כשמאות מפגינים יצאו לרחובות במחאה נגד ההגירה - זאת בעקבות פרסום תיעוד של מהגר סודני שמנסה לרצוח אדם עם סכין, ולטענת עדי ראייה "לערוף את ראשו".

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, המפגינים הציתו מספר כלי רכב, כולל אוטובוס מקומי, וכן פחי אשפה. בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה עשן מיתמר במספר מוקדים במרכז בלפסט. אחד המשתתפים בהפגנה היה פעיל הימין הקיצוני הבריטי טומי רובינסון, ששיתף סרטון של האוטובוס שהוצת וכתב כי "בלפסט בוערת, הפוליטיקאים של בריטניה אכזבו את כולנו".

עוד דווח כי המפגינים חסמו כבישים, התעמתו עם שוטרים שניצבו מולם, והשליכו חפצים לעבר ניידות המשטרה באזור. כמו כן, ברשת ה-BBC נטען כי כמאה מפגינים פרצו דלתות ושברו חלונות של חנויות במזרח העיר.

במשטרת צפון אירלנד מסרו כי "השוטרים נמצאים בשטח ועובדים יחד עם סוכנויות שותפות, מגיבים לתקריות שצצות ומסייעים לשמור על ביטחון האנשים". מפקד המשטרה ראיין הנדרסון קרא למפגינים להימנע מאלימות, כשהדגיש כי "אני מבין שניסיון הרצח אמש חולל מגוון רחב של רגשות בציבור, מפחד ועד כעס - אבל אני קורא לשמור על השקט ועל הביטחון של כל הקהילות שלנו".

כאמור, המחאות בבלפסט בעקבות פרסום תיעוד של תקיפה שהתרחשה שלשום, בו נראה מהגר סודני בשנות ה-30 לחייו רוכן מעל הקורבן באמצע כביש בבלפסט ומניף סכין באוויר. בשלב מסויים, אישה צעקה לעבר החשוד: "רד ממנו, עכברוש!" - ובתגובה, התוקף הוריד את היד שאחזה בסכין וביצע תנועות חיתוך באזור הצוואר של הקורבן. תוך שניות שלושה עוברי אורח התערבו והשתלטו על התוקף, כשאחד מהם הכה אותו במקל ואדם נוסף בעט בראשו.

במשטרה אמרו לאחר מכן כי החשוד נעצר והואשם בניסיון רצח. האיש שהותקף, שתואר כגבר בן 40, פונה לבית החולים כשמצבו "קריטי", והוא סובל מפצעים קשים בפניו, בצווארו וגבו.