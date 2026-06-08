בעקבות הלחץ הפוליטי: אירלנד בצעד משמעותי נגד ישראל

בעקבות הלחץ הפוליטי באירלנד להחרמה מוחלטת של נבחרת ישראל שהולך וגובר במדינה החליטו על צעד משמעותי. ראש ממשלת אירלנד אמר כי הוא מבין את הדאגה הציבורית לנוכח המתרחש בעזה, ובלבנון, אך הדגיש כי להחלטה עלולה להיות השלכות משמעותיות

משחק הבית של נבחרת אירלנד מול נבחרת ישראל במסגרת ליגת האומות צפוי לעבור מאצטדיון אביבה שבדבלין למגרש נייטרלי, ככל הנראה בבודפשט שבהונגריה. כך דווח היום (שני) בכלי תקשורת מרכזיים באירלנד. המהלך כפוף לאישורה הרשמי של אופ"א, אך בהתאחדות הכדורגל האירית כבר התקבלה החלטה עקרונית בנושא בעקבות המצב.

ההתמודדות הייתה אמורה להיערך ב-4 באוקטובר בדבלין, אולם לנוכח לחץ ציבורי ופוליטי כבד סביב קיום משחק מול נבחרת ישראלית, התכנסה הנהלת ההתאחדות לדיון חירום. בישיבה שנערכה היום הוחלט סופית לפנות לאופ"א בבקשה להעתקת הביתיות. בודפשט מסתמנת כאופציה המובילה לאירוח, בין היתר משום שהונגריה משמשת כמגרשה הביתי של נבחרת ישראל מאז אוקטובר 2023, בשל האיסור של אופ"א לארח משחקים בארץ.

בהתאחדות האירית סירבו לצאת בהצהרה רשמית לפני ישיבת ההנהלה המלאה ביום חמישי הקרוב, אך מסרו בתגובה כללית כי "אחריות ההנהלה היא להגן על האינטרסים העתידיים של הכדורגל באירלנד", וכי ההחלטה היא עניין פנימי שלהם בלבד.

במקביל להחלטה על העברת המגרש, הלחץ הפוליטי באירלנד להחרמה מוחלטת של המשחקים מול ישראל רק הולך וגובר. מפלגות האופוזיציה "שין פיין" והסוציאל-דמוקרטים מקדמות הצעות חוק בפרלמנט הקוראות לממשלה למנוע את קיום המפגשים. מנהיגת שין פיין, מרי לו מקדונלד, תקפה בחריפות ואמרה כי אין שום תמיכה ציבורית לכך שהנבחרת הלאומית תשחק תחת הדגל האירי מול ישראל במצב הנוכחי.

מנגד, גם פעילי קמפיין החרם "Stop the Game" לא הביעו שביעות רצון מהעברת המשחק להונגריה וכינו את הצעד "בריחה מבישה מאחריות". בהודעת הארגון נכתב כי המסר הברור שלהם לממשלה ולהתאחדות נותר: "לא כאן, לא בשום מקום. אין משחק".

מנגד, ראש ממשלת אירלנד, מיהאל מרטין, הבהיר כי למרות שהוא מבין היטב את הדאגה והמחאה הציבורית לנוכח המתרחש באזורנו, לאי-הופעה מוחלטת למשחק רשמי עלולות להיות השלכות קשות וסנקציות כבדות על הכדורגל המקומי. מרטין הדגיש כי החשש המרכזי שלו הוא שהנבחרת והשחקנים האירים לא ייפגעו באופן בלתי הוגן כתוצאה מהחרמת המפגש.