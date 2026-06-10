שעות לפני ההסלמה: פרטי ההבנות בין טראמפ לאיראן נחשפים

למרות חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן במהלך היממה האחרונה, המגעים בין הצדדים בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית נמשכים, ואף נרשמה בהם התקדמות מסוימת לפני גל התקיפות האחרון.

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס", גורמים דיפלומטיים ובכירים המעורים בפרטי המשא ומתן מסרו כי וושינגטון וטהראן מנהלות דיונים סביב ארבע סוגיות מרכזיות, שעשויות להכריע את גורלו של הסכם עתידי.

מחלוקת על משך הקפאת ההעשרה

אחת הסוגיות המרכזיות נוגעת לעתיד תוכנית העשרת האורניום של איראן.

לפי הדיווח, ממשל דונלד טראמפ דורש כי איראן תתחייב להשעיית פעילות ההעשרה לתקופה של לפחות 20 שנה.

מנגד, בטהראן מוכנים לדון בהגבלות קצרות יותר, ומציעים תקופה של כעשר שנים בלבד.

גורמים אמריקניים העריכו כי ייתכן שבסופו של דבר יימצא פתרון ביניים שיכלול תקופת הגבלה של כ-15 שנים.

ויכוח על מתקני הגרעין

נושא נוסף שנמצא בלב השיחות הוא עתידם של מתקני הגרעין המרכזיים של איראן.

לפי הדיווח, האמריקנים דורשים את פירוקם של שלושה אתרים מרכזיים: נתנז, פורדו ואיספהאן.

באיראן, לעומת זאת, מוכנים לדון בפירוק חלק מהמתקנים, אך מבקשים להותיר לפחות מתקן אחד פעיל כסמל לשימור יכולת ההעשרה העתידית של המדינה.

מה ייעשה באורניום המועשר?

סוגיה נוספת עוסקת במלאי האורניום המועשר שבידי איראן.

לפי הגורמים המעורים בשיחות, ארצות הברית מבקשת שסבא"א, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, תהיה מעורבת בתהליך דילול החומר המועשר.

בוושינגטון מעוניינים להיות שותפים פעילים בתהליך, אך בטהראן הבהירו כי מבחינתם האמריקנים יוכלו לכל היותר לפקח על הנעשה ולא לקחת חלק ישיר בטיפול בחומר הגרעיני.

דרישה לבדיקות פתע

במקביל, האמריקנים דורשים להרחיב משמעותית את סמכויות הפיקוח הבינלאומי.

על פי הדיווח, וושינגטון מבקשת לאפשר למפקחי סבא"א לבצע ביקורות פתע בכל אתר ובכל זמן ברחבי איראן.

מדובר בדרישה רגישה במיוחד עבור המשטר האיראני, שכן חלק מהאתרים החשודים בפעילות גרעינית ממוקמים בתוך מתקנים של משמרות המהפכה, אשר לאורך השנים התנגדו לביקורים של פקחים בינלאומיים.

גם אם ייחתם, הדרך עוד ארוכה

ב"ניו יורק טיימס" ציינו כי גם במקרה שבו יצליחו הצדדים להגיע להבנות, לא בטוח שההסכם אכן ייצא לפועל.

לפי ההערכות, אחד המכשולים המרכזיים עשוי להגיע מתוך המערכת הפוליטית והביטחונית באיראן, שם קיימים גורמים המתנגדים לכל פשרה משמעותית מול ארצות הברית ועלולים לנסות לבלום את יישום ההסכם בעתיד.