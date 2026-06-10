שלושה גלי תקיפה ותגובה איראנית: כך נראה הלילה הדרמטי במפרץ

לילה דרמטי במיוחד נרשם בין ארצות הברית לאיראן, כאשר שני הצדדים החליפו מהלומות צבאיות ישירות והעלו את רמת המתיחות באזור לשיא חדש.

האירועים החלו לאחר שצבא ארצות הברית הודיע כי פתח בתקיפות "הגנתיות ומידתיות" בשטח איראן בעקבות הפלת מסוק אפאצ'י אמריקני סמוך למצר הורמוז.

לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), מטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקני תקפו אתרי הגנה אווירית, מערכות מכ"ם, תחנות בקרה קרקעיות ומתקני פיקוד ושליטה באזור מצר הורמוז.

שלושה גלי תקיפה

במהלך הלילה דווח על שלושה גלי תקיפה נפרדים.

גורמים אמריקניים מסרו כי הותקפו כ-20 יעדים שונים ברחבי איראן, כאשר עיקר המאמץ התמקד במערכי ההגנה האווירית ובמערכות המכ"ם שנועדו להגן על האזור האסטרטגי של מצר הורמוז.

לפי דיווחים מאיראן, פיצוצים נשמעו במספר מוקדים בדרום המדינה, בהם בנדר עבאס, האי קשם, ג'אסק, מינאב ואזורים נוספים הסמוכים למפרץ הפרסי.

איראן מגיבה

זמן קצר לאחר תחילת התקיפות האמריקניות, הודיעה איראן כי לא תותיר את המהלך ללא תגובה.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הצהיר כי כוחות הביטחון של איראן יגיבו לכל תקיפה או איום.

בהמשך הלילה דיווחו גורמים אמריקניים כי איראן שיגרה לפחות ארבעה טילים בליסטיים ומספר כטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, כווית ובבחריין.

בהמשך עדכנו האמריקנים כי מספר הטילים היה גבוה יותר, וכי שוגרו לפחות 11 טילים בליסטיים לעבר יעדים אמריקניים באזור.

יירוטים בירדן, כווית ובבחריין

צבא ירדן הודיע כי יירט לפחות חמישה טילים בליסטיים שיועדו לפגוע בבסיס האמריקני אל-אזרק שבשטח הממלכה.

גם בכווית ובבחריין הופעלו מערכות ההגנה האווירית בעקבות השיגורים האיראניים.

לפי גורמים אמריקניים, כמעט כל הטילים והכטב"מים ששוגרו יורטו בהצלחה, ולא דווח על נפגעים או על נזק משמעותי לבסיסים האמריקניים.

מנגד, משמרות המהפכה טענו כי תקפו יעדים אמריקניים, בהם מטרות הקשורות לצי החמישי של ארצות הברית בבחריין.

טראמפ היסס ואז אישר את התקיפה

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא היה משוכנע תחילה שיש להגיב צבאית על הפלת המסוק.

על פי הדיווח, מי ששכנעו אותו לאשר את המהלך היו שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים דן קיין, שהמליצו על תגובה צבאית מוגבלת.

טראמפ עצמו אמר במהלך הלילה כי ארצות הברית מגיבה "בעוצמה רבה מאוד" וכי מדובר במהלך הכרחי בעקבות הפלת המסוק.

למרות התקיפות: המו"מ נמשך

לצד חילופי האש, גורמים אמריקניים הדגישו כי אין בכוונת וושינגטון לנטוש את הערוץ המדיני מול איראן.

גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש מסר הרתעתי בלבד, וכי ההערכה בבית הלבן היא שהן לא יפגעו במאמצים להגיע להסכם שיסיים את המשבר.

עם זאת, חילופי התקיפות הישירים בין שתי המדינות ממחישים עד כמה האזור קרוב להסלמה רחבה יותר, גם בזמן שהצדדים ממשיכים לדבר על משא ומתן ועל אפשרות להסדר עתידי.