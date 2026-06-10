הבכיר לשעבר מזהיר: "יש סיבה להיות מודאגים"

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט מתח ביקורת על תוצאות המערכה מול איראן וטען כי הפער בין ההישגים הצבאיים לבין התוצאה האסטרטגית צריך להדאיג את מקבלי ההחלטות.

בדברים שאמר הבוקר בריאיון לרדיו 103FM, הסביר גלנט כי מלחמה נועדה לשרת יעד מדיני או אסטרטגי ברור, ולא להסתכם בהישגים צבאיים בלבד.

"יש סיבה להיות מודאגים. למה יוצאים למלחמה? כדי להשיג מטרה אסטרטגית", אמר.

לדבריו "במקרה של ישראל המטרה הזו הייתה לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית – וזה לא קרה", טען.

גלנט הדגיש "השגנו הישגים אדירים בצד הצבאי, ולא הצלחנו לתרגם את הדברים למהלך אסטרטגי", אמר.

עוד האשים ואמר: "הגענו למצב יותר גרוע ממה שהיינו בו לפני שנה - הגענו למצב שאנחנו מכילים טפטופי טילים של 400 קילו ועונים על זה בתגובה רפה".

"בלבנון היינו במצב שחיסלנו את נסראללה, מערך הטילים, בכירי רדואן והתבצע מבצע הביפרים. חיזבאללה היה בתחתית, מחופש פעולה הגענו למציאות שאנחנו שואלים את עצמנו אם אנחנו יכולים להגיב, מה זה משדר ללוחמים?".