מכה להאג: התובע שהוציא צוו מעצר לנתניהו הושהה

תובע בית הדין הבינלאומי הפלילי שהגיש את הבקשות לצווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, הושהה מתפקידו בעקבות החקירה בעניינו בחשד לעבירות מין

כרים חאן, התובע ההראשי של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, הושהה מוקדם יותר היום מתפקידו, בעקבות ממצאי החקירה בעניינו, בנושא עבירות מין במקום העבודה.

חאן, האיש שניהל וקידם את החקירות נגד ישראל בבית הדין הפלילי, וזה שדחף להוצאת צווי מעצר לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון דאז יואב גלנט, הורחק משלכתו והושהה מתפקידו, לאחר שוועדה פנימית מצאה את העדויות נגדו בטענה להטרדה במקום העבודה כאמינות.

על פי פרסומים, חלק מהרוח החיה בתביעתו העיקשת של חאן נגד ישראל הייתה בניסיון לצבור גיבוי תקשורתי, ובכך לחסום את הביקורת הצפויה על התנהלותו המינית, כאשר בנוסף דווח כי הוא מחזיק בקשרים נרחבים עם מדינות המפרץ, בדגש על קטאר.

כעת הורחק חאן מתפקידו, והצבעה להסרתו צפויה להתקיים בקרוב במסגרת הגוף המנהל של בית הדין, שם יקבע גורלו והאם יודח מתפקידו באופן מלא וקבוע.