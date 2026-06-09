סערת הסדרה "לא לריב": האם החוק מאפשר להוריש רכוש לאדם זר?

הסדרה "לא לריב" צילום: צילום מסך מתוך "לא לריב" בכאן 11

הדרמה של כאן 11 שרפה את המסך והעלתה שאלה משפטית ומסעירה: האם אדם באמת יכול לנשל את הילדים שלו לטובת אישה אלמונית?

סדרת הדרמה המצליחה של כאן 11, "לא לריב", הגיעה הערב (שלישי) לסיומה והשאירה מדינה שלמה בטלטלה רגשית עמוקה. במרכז העלילה עומד סיוט שמפחיד משפחות רבות: אב המשפחה הולך לעולמו, ומותיר אחריו צוואה שמנשלת לחלוטין את ילדיו (בכיכובם של יעל שרוני, שי אביבי ועפר שכטר) – ומעבירה את דירת המגורים היקרה לאישה אלמונית, שמתבררת בהמשך כנערת ליווי (יפית לוי, בגילומה של לירון שלוש).

האם תרחיש כזה באמת יכול להחזיק מעמד במציאות המשפטית בישראל? כדי לעשות סדר באמוציות ובחוקים, שוחחנו עם עו"ד יעקב פלהיימר, מומחה לצוואות, ירושות והעברות בין-דוריות, שמספר שמה שקורה בסדרה באמת יכול להתרחש גם במציאות.

השאלה הראשונה שעולה בראשם של הילדים המזועזעים ב"לא לריב" (גור, טליה ויונה) היא פשוטה: "האם זה בכלל חוקי?". התשובה של עו"ד פלהיימר עלולה להפתיע אתכם.

"אדם רשאי לעשות ברכושו כרצונו וכל העולה על רוחו", מסביר פלהיימר. "החוק מאפשר לכל אחד לצוות מה ייעשה בעזבונו אחרי מאה ועשרים, ובכלל זה להעביר את הנכסים לאדם זר לחלוטין – גם אם המשמעות היא נישול מלא של הילדים. בית המשפט אינו 'בית המוסר', וחוסר הוגנות כשלעצמו הוא לא עילה לפסילת צוואה".



אבל כאן בדיוק נכנס הטוויסט המקצועי. לדבריו, ככל שהקשר בין המוריש לזוכה נראה תמוה ולא הגיוני, כך גוברת המוטיבציה (וגם הסיכוי) למצוא את הראיות שיביאו לפסילת המהלך.

מתוך "לא לריב" צילום: מסך כאן 11

הבלשים של עולם הירושה: איך מוכיחים ניצול?

אז איך בכל זאת נלחמים בצוואה שנראית כמו מניפולציה על קשיש חסר ישע? בסדרה הילדים מנסים למצוא פרצות ודרכים שונות ומשונות להחזיר לידיהם את הדירה שנלקחה מהם, ועורך הדין פלהיימר מסביר ל"סרוגים" שמדובר בעבודת פיענוח לכל דבר:

הצצה לתיק הרפואי: במקרה של חשד להשפעה בלתי הוגנת, לחץ או חוסר הבנה של המנוח, מבקשים מבית המשפט צו גילוי מסמכים רפואיים.

התחנות שבדרך: הצו מופנה לקופת החולים, לבתי החולים ולביטוח הלאומי (בדיקת תביעות סיעוד).

חוות דעת מומחה: הממצאים הללו נמסרים למומחה רפואי, שיכול לקבוע האם המנוח היה כשיר מנטלית ביום החתימה, או שהיה נתון לסחטנות והשפעה שלילית.

בעקבות המושגים שנזרקו לאוויר במהלך פרקי הסדרה, הנה מספר מונחים שהשחקנים התעסקו בהם והפירוש המלא שלהם:

ירושה על פי דין לעומת צוואה: ירושה על פי דין מתרחשת כשאדם לא השאיר צוואה – במצב כזה הרכוש מתחלק אוטומטית ליורשים הטבעיים (חצי לבן/בת הזוג והחצי השני לילדים שווה בשווה). ירושה על פי צוואה, לעומת זאת, גוברת על הדין ומחלקת את הרכוש בדיוק לפי רצון הנפטר, גם אם זה לא שוויוני.

תצהיר הסתלקות מירושה: מסמך משפטי בו יורש מוותר מרצון על חלקו לטובת יורש אחר. "אנחנו רואים את זה המון", מספר פלהיימר, "כשאבא נפטר בלי צוואה, והילדים מסתלקים מהחלק שלהם לטובת אימם, כדי שהיא תקבל את מלוא העיזבון ותוכל להמשיך לחיות בכבוד".

עו״ד יעקב פלהיימר צילום: סם יצחקוב

ממש כמו בדרמה הטלוויזיונית המצליחה, צוואות תמוהות, לא שוויוניות ושאינן מנומקות – כאלו שמנותקות לחלוטין ממציאות החיים של המנוח – הן ה"מגנט" הכי גדול לסכסוכי ענק משפטיים.