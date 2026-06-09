גורמי ביטחון נגד הדרג המדיני: סיפורי המשוואות - רק בתקשורת

בזמן שבממשלה מצהירים על משוואה חדשה "ביירות תמורת הצפון" במערכת הביטחון מבהירים כי אין הנחיה כזו. במקביל, חילוקי הדעות בצמרת נחשפים מתוך הדיונים הסגורים: הרמטכ"ל: "אסור להגיע למשוואות"

פער עמוק ומדאיג נחשף הערב (שלישי) בין הצהרות הדרג המדיני לבין המציאות בשטח ובחדרי הדיונים הסגורים של צמרת הביטחון בישראל כך חשף לראשונה ירון אברהם בחדשות 12.



בעוד שמאז אתמול מתגאים בסביבת ראש הממשלה ובדרג המדיני כי ישראל הצליחה לקבע משוואה חדשה ותקדימית מול חיזבאללה – בגיבויו המלא של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ – בכירים במערכת הביטחון מנמיכים ציפיות ומבהירים בקול אלמוני: "לפי שעה, אין דירקטיבה כזאת".

על פי ההצהרות הרשמיות של הדרג המדיני, הנוסחה החדשה אמורה להיות חותכת: כל תקיפה או ירי של חיזבאללה לעבר יישובי וערי הצפון, ייענו באופן מיידי ואוטומטי בתקיפה ישראלית קשה בביירות. אלא שגורמי ביטחון בכירים שמדברים איתנו הערב חושפים תמונה הפוכה לחלוטין. לדבריהם, הנושא כלל לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות לוחמניות בתקשורת – לא ירדה לשטח שום הנחיה ברורה ומחייבת ברוח זו.

חשיפה מהקבינט: העימות המתוח בין הרמטכ"ל לדרעי

הערב אנחנו מביאים כאן לראשונה ציטוטים בלעדיים מתוך הדיונים הדרמטיים שנערכו בצמרת הישראלית, רגע לפני שנשיא ארה"ב טראמפ הטיל את ה"ברקס" שלו על ההסלמה באזור. במהלך הדיון, התריע הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, כי איראן היא זו שירתה למעשה את הירייה האחרונה במערכה הנוכחית – הן ברמת המלל והן ברמת המעשים בשטח.

דבריו של הרמטכ"ל הובילו לחילופי דברים מתוחים ויוצאי דופן בינו לבין יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, סביב מידת חופש הפעולה הלבנוני והמחיר מול הבית הלבן:

הרמטכ"ל אייל זמיר: "אסור לנו בשום פנים ואופן להגיע למשוואות". אריה דרעי: "גם במחיר של לקרוע את החבל עם ארצות הברית?". הרמטכ"ל זמיר: "לא, אבל האם אפשר להרשות לעצמנו שיירו עלינו ואנחנו נהיה מוגבלים בתגובה?".

בשורה התחתונה: ההמלצה החמה לדרג המדיני

במערכת הביטחון חוששים כי הדיבורים המפוארים על "משוואה קבועה" יתנפצו במהירות במבחן המעשה הבא של חיזבאללה בצפון, וכי ללא גיבוי אופרטיבי והסכמות מוגדרות, מדובר באשליית הרתעה בלבד.

לפיכך, ההמלצה החד-משמעית שמפנים כעת ראשי מערכת הביטחון לדרג המדיני היא לעצור את ההצהרות התקשורתיות, להאיץ באופן מיידי את המשא ומתן המדיני מול לבנון, ולחתור להשגת ערבויות אמריקניות רשמיות וכתובות בתוך ההסכם. ערבויות אלו, כך מבהירים הגורמים, הן היחידות שיאפשרו לצה"ל לאכוף בכוח כל הפרה של חיזבאללה בעתיד. נכון לעכשיו, למרות התקדמות מסוימת במגעים, הצדדים עדיין רחוקים מסיכום