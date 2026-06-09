נתניהו באזהרה מדאיגה: "יכול להיות שזה מה שיקרה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, סיפק בישיבת הקבינט אמש אזהרה מדאיגה: "אני לא רוצה להגיע לשם, אבל יכול להיות שזה יקרה"

בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנערכה אמש, הציג ראש הממשלה בנימין נתניהו קו תקיף ומדאיג בנוגע להמשך המערכה האזורית והיחסים המורכבים עם בעלת הברית הגדולה ביותר של ישראל.

על פי דיווח של עמיאל ירחי ב-i24NEWS, במהלך הדיון החסוי הבהיר נתניהו לשרים כי המדינה חייבת להיערך לאפשרות של ניתוק מסוים בגיבוי הבינלאומי. "יכול להיות שנגיע לסיטואציה שנצטרך להתמודד לבד מול האיראנים, ללא גיבוי מארצות הברית", התריע ראש הממשלה בפני הנוכחים בחדר.

המחיר: מחסור בחימושים ובידוד עולמי

נתניהו לא חסך מהשרים את ההשלכות של תרחיש קיצון כזה, ופירט את המשמעויות הכלכליות והצבאיות הישירות שישראל תיאלץ לשאת בהן אם תיגרר לעימות ישיר וממושך ללא המטרייה האמריקנית.

לדבריו, התמודדות עצמאית מול טהרן תגיע "עם כל המחירים הכלולים בכך", תוך שהוא מציין במפורש את נזקי הבידוד המדיני העולמי ואת האתגרים הלוגיסטיים בהשגת חימושים ואמצעי לחימה מתקדמים לצבא. יחד עם זאת, ביקש ראש הממשלה לשדר מסר של מוכנות ואמר: "אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אבל יודעים שאנחנו יכולים להגיע לשם".

הרמטכ"ל זמיר: "ההסכם המתגבש – הסכם רע"

אל הקו המודאג של ראש הממשלה הצטרף גם ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל אייל זמיר, שהתייחס ישירות למגעים המדיניים השונים וההסכמים הפוטנציאליים שעל הפרק בזירה הבינלאומית מול איראן.

הרמטכ"ל סיפק לחברי הקבינט הערכת מצב מודיעינית ומבצעית נחרצת, והזהיר מפני התקוות הדיפלומטיות שתולים בעולם במגעים מול משטר האייתוללות. "כמו שאנחנו רואים את זה כרגע", הבהיר זמיר בנחרצות לחברי הממשלה, "כמעט כל הסכם שמתגבש הוא הסכם רע למדינת ישראל".