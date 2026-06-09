סקר מתפקדי הליכוד: זו המפלגה שנצביע לה אם נתניהו יפרוש

סקר דרמטי שנערך בקרב מתפקדי הליכוד על ידי מכון DRI בוחן מה יעשו מתפקיד המפלגה אם נתניהו יקים מפלגה חדשה או יפרוש

סקר פנימי שנערך בקרב מתפקדי הליכוד ומובא הערב (שלישי) על ידי העיתונאית דפנה ליאל, מציג תרחיש פוליטי חסר תקדים: כיצד ינהגו חברי התנועה אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יחליט לפרוש מהליכוד ולהקים רשימה עצמאית וחדשה בראשותו?

הנתונים שנבחנו על ידי מכון DRI (מבית קבוצת שמל"ת) מגלים כי הליכודניקים שומרים על נאמנות גבוהה לנתניהו, אך במקרה של פיצול, המפלגה הוותיקה עלולה לאבד את כוחה באופן דרמטי, כאשר למעלה מרבע מהמתפקדים יבחרו לעזוב את המערכת או לנדוד למפלגות אחרות.

הרוב עם נתניהו, הליכוד נחלשת

על פי נתוני הסקר, שנערך בקרב מדגם של 714 נשאלים, התשובות לשאלה "במקרה שראש הממשלה בנימין נתניהו יקים רשימה חדשה בראשותו, כך ינהגו מתפקדי הליכוד" מתפלגות באופן הבא:

43.43% מהמתפקדים יבחרו לעזוב את הליכוד וימשיכו להצביע לרשימה החדשה בראשות בנימין נתניהו.

20.04% מהנשאלים הצהירו כי יישארו נאמנים למותג וימשיכו להצביע למפלגת הליכוד גם ללא נתניהו בהנהגה.

הנתון המדאיג: כ-27% נוטשים את הספינה

הנתון המעניין והדרמטי ביותר שעולה מן הסקר מצביע על כך שכ-27% מכלל מתפקדי הליכוד אינם מתכוונים לבחור בנתניהו וגם לא בליכוד במקרה של פיצול כזה, ומאוכזבים משני המהלכים כאחד.

מתוך קבוצה זו, נרשם נתון מפתיע במיוחד: לא פחות מ-11.59% מהליכודניקים הצהירו כי יעברו לתמוך במפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט.

שאר הקולות של המתפקדים מתפזרים כך: