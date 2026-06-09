מכה לליכוד: נאסר סרטון בחירות של רה"מ שצולם בקריה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קיבל את עתירת עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין" נגד נתניהו והליכוד. השופט קבע כי הסרטון שצולם בבית בן-גוריון מהווה תעמולה אסורה בנכס ציבורי: "יתרון גישה בלתי הוגן בתוך בסיס צבאי סגור". הליכוד יספוג את ההוצאות

יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל היום (ג') במלואה את עתירת עמותת "עורכי דין לקידום מנהל תקין", והוציא צו מוחלט האוסר על ראש הממשלה ומפלגת הליכוד לפרסם סרטון בחירות מדובר שצולם בתוך מחנה הקריה בתל אביב.

העתירה הוגשה בעקבות סרטון שפורסם בחשבונותיו האישיים של ראש הממשלה ברשתות החברתיות ב-19 במאי 2026. הסרטון צולם בין כותלי "בית בן-גוריון" ההיסטורי, הממוקם בליבו של הבסיס הצבאי המאובטח והסגור של הקריה. העותרים טענו כי מדובר בהפרה בוטה של סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה, האוסר באופן גורף על עשיית שימוש בנכסי ציבור ומדינה לצרכי תעמולת בחירות.

"הצגה של הצלחה ביטחונית במטרה להשפיע על הבוחר"

בהחלטתו המנומקת, קיבל השופט סולברג את טיעוני העותרים וקבע כי הסרטון המדובר אכן חוצה את הקווים המותרים ומהווה תעמולת בחירות אסורה על פי חוק. סולברג הסביר כי התוכן שהוצג בסרטון נועד להבליט את הצלחתו המדינית-ביטחונית של ראש הממשלה, וזאת מתוך מטרה ישירה להשפיע על ציבור הבוחרים לקראת יום הבוחר.

יו"ר הוועדה הדגיש בהחלטתו כי בית בן-גוריון בקריה הוא נכס ציבורי ממלכתי מובהק, המיועד ומיוחס אך ורק לביצוע תפקידו הרשמי של ראש הממשלה, וחל איסור מוחלט לנכס אותו או את סמליותו לשימוש פוליטי-מפלגתי אישי.

יתרון גישה בלתי הוגן על פני המועמדים האחרים

נקודה מרכזית נוספת שאליה התייחס השופט סולברג היא עצם המיקום הפיזי של הצילומים. השופט פסק כי העובדה שהאתר ההיסטורי שוכן בתוך מחנה צבאי סגור, שבו אין לאף מועמד אחר או מפלגה מתחרה יכולת כניסה וגישה חופשית, מקנה לראש הממשלה המכהן יתרון גישה בלתי הוגן ובלתי שוויוני על פני שאר המועמדים בבחירות.

בעקבות הקביעות הללו, הפך השופט סולברג את הצו הארעי שהיה קיים בנושא לצו מוחלט וקבוע. מעתה, חל איסור מוחלט על ראש הממשלה ועל מפלגת הליכוד לעשות כל שימוש בסרטון המדובר או להמשיך את פרסומו בכל פלטפורמה שהיא. בנוסף, קבע השופט כי ראש הממשלה ומפלגת הליכוד יישאו יחדיו בתשלום הוצאות המשפט של העמותה העותרת בסך של 7,500 שקלים.