מגי טביבי בהודעה לצופים: "בע"ה בקרוב"

מגישת חדשות 14, מגי טביבי, רגילה למשוך תשומת לב מדי ערב על מסך הטלוויזיה, אך הפעם היא הצליחה להצית את סקרנותם של עשרות אלפי עוקביה ברשתות החברתיות דווקא באמצעות פוסט מסתורי במיוחד מאחורי הקלעים.

טביבי שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה חדשה שבה היא נראית אוחזת בערימת דפים עבה, כשעל דש מעילה מורכב מיקרופון דש (רמקול) מקצועי. לצד התמונה בחרה המגישה להוסיף כיתוב קצר ומסקרן: "בע"ה בקרוב".

הגולשים מנחשים: תוכנית חדשה או ספר?

השילוב בין הטקסט המבטיח לבין המראה המקצועי בתמונה עורר סערה מיידית בקרב העוקבים והמעריצים. בתוך זמן קצר התמלא הפוסט במאות תגובות של גולשים שניסו לפענח מהו הפרויקט הסודי שעל שני סעיפיו עובדת מגישת המהדורה המרכזית.

חלק מהגולשים תהו האם מדובר בתוכנית ראיונות חדשה, בסרט דוקומנטרי מיוחד שהיא מובילה או אולי בכלל במעבר לעולם הכתיבה והוצאת ספר חדש.

מטר של מחמאות

לצד הניסיונות הרבים לנחש את העתיד המקצועי של טביבי, הגולשים והצופים האדוקים של ערוץ 14 לא חסכו ממנה שבחים והרעיפו עליה מחמאות רבות על פועלה, על המראה שלה ועל המקצועיות שהיא מביאה למסך.