אמצעי לחימה לצד עריסת תינוק: תיעוד מטורף מלבנון

לראשונה צפונית לנהר הליטני: כוחות חטיבת גבעתי חיסלו למעלה מ-40 מחבלי חזבאללה והשמידו מחסני נשק עצומים של 'כוח רדואן' שהוקמו בתוך מבנים אזרחיים: "חבורה פחדנית שמשתמשת בילדים כמגן אנושי"

תמונות קשות ומזעזעות מתוך דרום לבנון חושפות פעם נוספת את שיטות הפעולה הציניות של ארגון הטרור חזבאללה: לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים בתקופה האחרונה בעומק השטח הלבנוני, חשפו מחסן אמצעי לחימה מטורף של הארגון – שהוקם ממש בתוך חדר ילדים, בסמוך לעריסת תינוק.

כוחות החטיבה הסגולה, שהרחיבו את הפעילות המבצעית לחיסול מחבלים ולהסרת האיומים על יישובי הצפון, מנהלים קרבות קשים ופועלים בעת האחרונה צפונית לנהר הליטני. מתחילת הפעילות הממוקדת במרחב זה, הצליחו הלוחמים לחסל יותר מ-40 מחבלים של ארגון הטרור חזבאללה בהתקלויות שונות.





האמל"ח שנמצא ליד המיטה צילום: דובר צה"ל

טילי נ"ט, רחפנים וקלאצ'ניקובים בחדר הילדים

במהלך הימים האחרונים, פשטו הלוחמים על מספר מבנים אזרחיים ששימשו כמעוזי טרור במרחבים זוטר אל-ע'רביה וזוטר א-שרקיה. בסריקות קפדניות אותרו מספר מחסני אמצעי לחימה עצומים של חזבאללה, שהוסתרו בלב שכונות מגורים מאוכלסות.





דובר צה"ל

בין אמצעי הלחימה הרבים שאותרו והוחרמו על ידי הכוחות: עשרות כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', טילי נ"ט מתקדמים ומשגרים מוכנים לירי, מאות מחסניות, רימוני יד, מכשירי קשר מבצעיים, רחפני איסוף ותקיפה וציוד לחימה אישי רב.

המבצר המוסתר של 'כוח רדואן'

התגלית המקוממת ביותר נחשפה כאשר הכוחות פשטו על מבנה אזרחי תמים למראה, אשר שימש בפועל כמפקדה ומחסן לוגיסטי של מחבלי יחידת העילית 'כוח רדואן'.





האמל"ח שנמצא ליד המיטה צילום: דובר צה"ל

בתוך המבנה, ממש לצד עריסת תינוק ותשתיות אזרחיות יומיומיות, הציבו מחבלי חזבאללה עשרות אמצעי לחימה קטלניים. בצה"ל מבהירים כי אמצעי לחימה אלה, שהוסתרו מאחורי גבם של אזרחים וילדים לבנונים, שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור מורכבים נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב, וכי השמדתם מנעה פגיעה קשה בכוחותינו.