מתפ"ש לתושבי עזה: "חמאס מחמיץ עבורכם הזדמנות לעתיד אחר"

על רקע הסירוב המתמשך של ארגון הטרור לתוכנית הנקודות של טראמפ ולפירוק מנשקו, פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים סרטון מיוחד בערבית המשתמש בעולם הכדורגל כדי לעקוץ את ההנהגה: "חבורה כושלת של פרחחים, מנהלת משחק שבו אתם תמיד מפסידים"

מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) פנה היום (שלישי) במסר ישיר, חריג ונוקב לתושבי רצועת עזה, בעקבות הסירוב המתמשך של הנהגת חמאס לקבל את "תוכנית הנקודות" של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולפעול לפירוק הארגון מנשקו.

המסר פורסם ברשתות החברתיות בשפה הערבית, בעמוד הפייסבוק הרשמי של מתפ"ש "אלמונסק", באמצעות סרטון מיוחד תחת הכותרת הברורה: "חמאס מחמיץ עבורכם הזדמנות לעתיד אחר בדקה ה-90". בסרטון נעשה שימוש במטאפורות מעולם הכדורגל, רגע לפני שמיליוני צופים ברחבי העולם מתכנסים סביב המסכים.





דוברות מתפ״ש

"אתם מנסים להתקדם, ומנהלת אתכם חבורת פרחחים"

בדבריו, תקף מתאם פעולות הממשלה בשטחים את הנהגת חמאס, והאשים אותה בניתוק מוחלט מהמציאות הקשה של אזרחי הרצועה וברצון לגרור אותם לאסון מתמשך רק כדי לשמור על האינטרסים הצרים של הארגון.

"בימים שבהם מיליוני אנשים ברחבי העולם מתכוננים לצפות במשחקי כדורגל, חמאס שוב מחמיץ עבורכם הזדמנות לעתיד אחר בדקה התשעים", נאמר בסרטון לתושבי עזה. "בזמן שאתם מנסים להתקדם לעבר עתיד טוב יותר, מנהלת אתכם חבורה כושלת, מנותקת ולא רלוונטית של פרחחים חסרי ניסיון, שממשיכה למנוע מכם כל סיכוי להיחלץ מהאסון הגדול ביותר בתולדות רצועת עזה".

"הפתרון מונח על המגרש"

בסיום הסרטון הובהר לתושבים כי הקהילה הבינלאומית והמדינות המתווכות הציגו מתווה ברור שיכול להביא לשינוי המציאות ברצועה, אך ההתעקשות של חמאס מונעת זאת באופן אקטיבי.

"הפתרון מונח על המגרש", סיכם מתפ"ש את הפנייה הישירה לעזתים, "אבל חמאס ממשיך לשחק במשחק אחד בלבד: משחק שבו אתם תמיד מפסידים". במערכת הביטחון מקווים כי הלחץ הציבורי הפנימי בתוך הרצועה יגבר ככל שתושבי עזה יבינו שהנהגתם היא המכשול המרכזי לשיקום