בלוט נגד המתקפות על מח"ט שומרון: "קמפיין אישי חסר אחריות"

מול נוער הגבעות: ראשי מועצות ביש"ע מחזקים את אבי בלוט

מול נוער הגבעות: ראשי מועצות ביש"ע מחזקים את אבי בלוט צילום: (צילום: דובר צה"ל)

לוף אבי בלוט העניק גיבוי מוחלט לאל"ם אריאל גונן בעקבות התיעודים וההדחה ביצהר, אך הבהיר כי התנהלות הכוח בקוצרה תיבחן: "הכוחות התמודדו עם אירוע אלים, פלישה והתבצרות. פגיעה באנשי ביטחון היא קו אדום"

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, יוצא הערב (שלישי) בהצהרה חריגה וחד-משמעית להגנת פקודיו, ומגנה בתוקף את מה שהוא מגדיר כ"קמפיין אישי ומתוזמן" המנוהל בימים האחרונים נגד מפקד חטיבת שומרון, אלוף-משנה אריאל גונן, וקצינים נוספים בגזרה.

הרוחות בשומרון סוערות בימים האחרונים בעקבות רצף אירועים נפיצים, בהם החלטת המח"ט להדיח את רבש"ץ היישוב יצהר, לצד תיעודים מתוך עימות קשה סמוך לכפר קוצרה, בהם נראה המח"ט מתעמת ישירות עם קבוצת פעילי ימין וקורא להם עבריינים. בעקבות אירועים אלו, ספגו גונן ומפקדים נוספים מתקפות חריפות ואיומים ברשתות החברתיות מצד גורמים בהתיישבות.

"קמפיין אישי נגד מפקדים שפועלים לילות כימים"

"בשבוע האחרון מתנהל קמפיין אישי נגד מח״ט שומרון ומפקדים בגזרה", פתח אלוף בלוט את הודעת הגיבוי המיוחדת שלו. "בתוכו מתקפות אישיות נגד מפקדים שפועלים לילות כימים לסיכול טרור ולהגנה על התושבים".

האלוף התייחס ישירות לטענות שנשמעו על התנהלות הדרג הפיקודי והלוחמים בעימותים האלימים באזור קוצרה ותל תלפיות, והבטיח כי הטענות המבצעיות ייבדקו כנדרש בתוך הצבא, ולא באמצעות לחץ ציבורי. "התנהלות הכוח בקוצרה תיבחן לעומק", הבהיר מפקד הפיקוד, "עם זאת, לא ניתן להתעלם מהמציאות שקדמה לכך".

"הכוחות התמודדו עם פלישה והתבצרות במבנה"

בדבריו, חשף האלוף את חומרת האירועים שקדמו לעימות המתועד, ותיאר מציאות קשה שעימה נאלצו הקצינים והלוחמים להתמודד בשטח מול אזרחים ישראלים.

"הכוחות התמודדו עם אירוע אלים ומורכב שכלל תקיפת אנשי ביטחון שאף נפצעו, הפרת סדר חמורה, פלישה והתבצרות במבנה בתוך כפר פלסטיני", פירט אלוף בלוט. "אלו אירועים חמורים שפוגעים בביטחון, ובאנשי ביטחון. אני מגנה כל נסיון פגיעה באנשי כוחות הביטחון – מדובר בחצייה של קו אדום מסוכן".

בסיום דבריו ביקש מפקד פיקוד המרכז לשלוח מסר מרגיע למפקדי השטח מול המתקפות הפוליטיות, ולקח על עצמו את האחריות המלאה: "אני מגבה את מח"ט שומרון באופן מלא ועומד מאחורי החלטותיו. לצד זאת, את הפעולות אנחנו בוחנים יחד איתו. אני כמפקד הפיקוד נושא באחריות הכוללת למה שקורה בפיקוד".