אחרי החזרה ללימודים: משרד החינוך בהודעה חשובה

משרד החינוך מפרסם היום שורה ארוכה של עדכונים ושינויים דחופים בלוח בחינות הבגרות ובאופן קביעת הציונים, וזאת בעקבות האילוצים הביטחוניים וסבב הלחימה מול איראן שהסתיים אמש. ההנחיות החדשות כוללות דחיית מועדים, מעבר לציונים פנימיים במקצועות מסוימים ופתרונות מיוחדים לתלמידים שנרשמו למספר מבחנים במקביל.
סרוגים עושה לכם סדר בלוח המועדים החדש ובהנחיות המעודכנות:
השינויים בביולוגיה, מדעי המחשב וסוציולוגיה
בחינת הבגרות בביולוגיה, שהייתה אמורה להתקיים אתמול (8.6), נדחית ותתקיים ב-25.6.2026. בעקבות הזזת המועד, נקבעו הנחיות מיוחדות למניעת חפיפות:
תלמידים הרשומים הן לבחינת הבגרות בביולוגיה והן לבחינת הבגרות במדעי המחשב או בסוציולוגיה, ייבחנו בביולוגיה ביום 25.6.2026, ואילו הבחינה במדעי המחשב או בסוציולוגיה תידחה עבורם ליום 29.6.2026.
תלמידים רשומים שלהם חפיפה בין בחינת הביולוגיה לבין מקצוע הגבר אחר החל בתאריך 25.6.2026, יקבלו במקצוע ההגבר החופף ציון פנימי, וייבחנו בביולוגיה בהיבחנות חיצונית במועד החדש.
בחינות המעבדה בפיזיקה, אזרחות ותיאוריה
שינויים משמעותיים נרשמו גם במקצועות המדעיים וההומניים הנוספים:
בחינת המעבדה בפיזיקה, שהייתה אמורה להתקיים היום (9.6), נדחית ותתקיים ביום 18.6.2026. תלמידים מהחברה הערבית שרשומים גם לבחינת היסטוריה ברמה מוגברת המתקיימת באותו מועד, יקבלו את הציון בפיזיקה-מעבדה כציון פנימי.
בחינת הבגרות באזרחות, שאמורה להתקיים ביום חמישי הקרוב (11.6), תומר לציון פנימי עבור תלמידים אינטרניים.
עם זאת, באותו התאריך (11.6) תתקיים הבגרות באזרחות כסדרה עבור נבחנים אקסטרניים, נבחני משנה ותלמידים משפרי ציון.
בחינת התיאוריה, שהייתה אמורה להתקיים היום (9.6), נדחית ותתקיים מחר, יום רביעי ה-10.6.2026.
בחינות האווטר והגנות על פרויקטים
בנוסף, עודכנו המועדים לבחינות הדיגיטליות ולמקצועות המעשיים:
בחינות האווטר באנגלית ובעברית לערבים ולדרוזים, שהיו אמורות להתקיים מחר (10.6), נדחו ויקיימו ביום 24.6.2026.
החל מהיום ניתן לקיים הגנות על פרויקטים בחינוך הטכנולוגי והעיוני, וכן בחינות מעשיות בחינוך העיוני (כגון מחול, תיאטרון וכו'). בתי ספר שנקבעו להם הגנות במהלך השבוע הנוכחי רשאים לקיימן במועדן המתוכנן המקורי או לתאם מועד חלופי, בהתאם לשיקול דעתם ובתיאום מול הבוחן.
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