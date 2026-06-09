חדירת המחבל ברכס רמים: פרטים חדשים על האירוע בגבול לבנון

תחקיר ראשוני של צה"ל חושף הערב (ג') פרטים חדשים על התקרית הביטחונית החריגה שהתרחשה מוקדם יותר במרחב רכס רמים שבגבול הצפון, בה חוסל מחבל חמוש שחדר לשטח ריבוני ישראלי.

לפי ממצאי התחקיר שפורסמו על ידי מוריה אסרף ודורון קדוש, האירוע החל במהלך פעילות יזומה של כוחות צה"ל בתוך שטח דרום לבנון. במהלך הפעילות, זיהו הלוחמים ירי חי שנפתח לעברם. חילופי אש כבדים התפתחו במקום בין הכוחות לבין המחבל, כאשר הלחימה התנהלה ממש על קו גדר הגבול.

חוסל בשטח ישראל – אך לא חצה את הגדר

לאחר חילופי האש, כוחות צה"ל חיסלו את המחבל ופתחו בסריקות נרחבות במרחב כדי לשלול הימצאות מחבלים נוספים. במהלך הסריקות, אותרה גופתו של המחבל בתוך מובלעת ישראלית, הממוקמת מעבר לגדר הגבול אך נמצאת תחת ריבונות ישראלית.

משמעות הדבר היא כי מבחינה רשמית המחבל אכן חדר לתוך שטח מדינת ישראל, אך ככל הידוע הוא לא הצליח לחדור את גדר המערכת (האינדיקטיבית) ולא נכנס למרחב אזרחי או סמוך ליישובים. המובלעת שמעבר לגדר הגבול מוגדרת כשטח צבאי סגור.

לבוש מדי חזבאללה וחמוש מכף רגל ועד ראש

ממצאי התחקיר בשטח העלו עוד כי המחבל שחוסל פעל ככל הנראה במסגרת כוח מאורגן. על גופתו אותרו מדים צבאיים רשמיים של ארגון הטרור חזבאללה, והוא היה חמוש ברובה סער ובסכין קומנדו.

בשלב זה, למרות החשש הראשוני, לא אותרו ממצאים נוספים או עקבות של מחבלים אחרים באזור. עם זאת, בצה"ל לא לוקחים סיכונים והסריקות במרחב רכס רמים נמשכות גם בשעות אלו בעוצמה רבה. במאמצי הסריקה משתתפים כוחות מיוחדים וכוחות חי"ר על הקרקע, לצד ליווי אווירי צמוד של כלי טיס מאוישים מרחוק (כטב"מים) הבוחנים את תנאי השטח המורכבים.



מצהל נמסר: "בהמשך לדיווח הראשוני על ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס רמים, כוחות שפעלו במרחב זיהו מחבל בשטח הארץ, סמוך לגדר הגבול עם לבנון. הכוחות חיסלו אותו תוך זמן קצר לאחר שחצה לשטח הארץ. כוחות קרקעיים, ובהם כוחות מיוחדים וכלי טיס של חיל האוויר קפצו לנקודה וממשיכים בסריקות נרחבות. פרטי האירוע נמצאים בתחקור."