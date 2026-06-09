השיטה שהצמיחה מאות מאמנות נחשפת בוגרות מספרות: "זה מה שעזר לנו להצליח"

מכון 'עומק הקשר' בכנס וירטואלי מרתק, החושף את יסודות השיטה המצליחה שעזרה למאות מבוגרות המכון להשתלב בתחום המבוקש של אימון רגשי לחתונה. לקראת הכנס משתפות בוגרות המכון את הדרך שלהן להצלחה ואיך כל אחת יכולה גם להצליח בתחום.

ביום שלישי א' תמוז יתקיים כנס וירטואלי מרתק של מכון 'עומק הקשר' בו תחשוף מייסדת המכון נחמה ביטקובר את יסודות השיטה שעזרה לעשרות מבוגרות המכון, להשתלב בתחום אימון רגשי בדרך לחתונה ולפתוח קליניקות מצליחות ברחבי הארץ. זו הזדמנות נדירה למי שמעוניינת להכיר את השיטה מקרוב, ההרשמה ללא עלות בלחיצה כאן>>

שיטת 'עומק הקשר' צברה לה בסייעתא דשמיא מוניטין מעולה, בזכות ההצלחה המוכחת בליווי בנות לחופה, כאשר מעל 2000 זוגות זכו להקים בית בעקבות תהליך עומק שעברו עם מאמנות עומק הקשר. הפופולריות של השיטה גרמה לביקוש גדול למאמנות בוגרות המכון. בעקבות הביקוש החליטה מנהלת המכון הגברת נחמה לפתוח מחזור נוסף של תוכנית ההכשרה המבוקשת בה רוכשות הבוגרות מקצוע המשלב בין שליחות לפרנסה מכובדת.

"המיוחדות של הקורס זה שנותנים לך כלים מעשיים ולא סתם תאוריות" מספרת גאולה מילס בוגרת המכון ובעלת קליניקה מצליחה "כבר במהלך הלימודים נתנו לנו לעשות פרקטיקום אמיתי וללוות בנות, כך את לומדת להכיר את החסמים והבעיות מתוך מקרים אמיתיים ולא רק בתאוריה" גאולה מוסיפה כי "בזכות התהליכים שעברתי בתוכנית קיבלתי ביטחון לצאת לדרך: עם כלים, עם תמיכה, ואפילו עם מעט ניסיון, ומיד פתחתי קליניקה משלי. ב"ה זכיתי מאז ללוות עשרות בנות בתהליכים משמעותיים, וגם לראות אותן מגיעות ליעד- לחתונה!"

בין בוגרות המכון ניתן למצוא מחנכות שמינית, רבניות, מרצות במדרשה, וכמובן מטפלות ומאמנות שבאו להרחיב את סל הכלים שלהן ולהתמקצע באימון רגשי בשיטת עומק הקשר. "עבדתי כאם בית במדרשה, נושא השידוכים היה קרוב לליבי, רציתי כלים יותר מקצועיים לעזור לבנות, ואולי להיכנס לתחום" משתפת שרה סתיו מאמנת בכירה ומנחת סדנאות בתחום "תוך כדי הלימודים כבר התחלתי להשתמש בכלים עבור הבנות במדרשה, עם סיום הלימודים החלו להפנות אלי בנות מהמכון, וכך לאט לאט נכנסתי עמוק לתחום. כיום ברוך ה' אני מתפרנסת מהתחום, גם באימונים פרטיים וגם במסירת סדנאות ושיעורים." כיום שרהל'ה זכתה ללוות מאות בנות בדרך הזו, חלקן הגדול נשואות ומאושרות.

רננה בלעיש, בוגרת המכון, עובדת סוציאלית ומאמנת רגשית משתפת שהיתרון הגדול של תוכנית ההכשרה מבית עומק הקשר, זה הסטאז' והיכולת להתנסות בכלים שלמדו בעולם האמיתי "הסטאז היה מדהים. מלווה בהדרכה צמודה. ממש לקפוץ למיים ולהתחיל לשחות" גם חנה מציינת את הסטאז' כיתרון משמעותי "במהלך הסטאז' אימנתי כמה בנות בשלבים של חיפוש זוגיות תוך כדי ליווי והדרכה של ראש המכון, נחמה ביטקובר. תהליך האימון היה משמעותי לבנות וגם עבורי. ההדרכה והליווי נתנו לי בטחון לקפוץ למים וללוות בנות בשלב כה משמעותי בחייהן."

לסיום יש לשרה מסר חשוב למי שמתלבטת האם להיכנס לתחום של אימון רגשי לרווקות "אם את מרגישה שליחות בתחום של הרווקות- זה מקום נפלא להתחיל בו את הדרך גם אם אין לך הכשרה קודמת. יש שילוב מנצח של אימון, כלים טיפוליים עמוקים, והרבה פרקטיקה והדרכה. זו שליחות מדהימה וגם פרנסה טובה"

הכנס יתקיים כאמור ביום שלישי, א' תמוז בשעה 20:00 בזום. מה בתוכנית? מנהלת המכון נחמה ביטקובר שתחשוף את 7 היסודות להצלחה באימון רגשי, פאנל מרתק של בוגרות המכון שישתפו מתוך הניסיון שלהם כיצד אפשר לפתוח קליניקה מצליחה. הערב ילווה בקטעי תאטרון מרגשים מתוך הקליניקה, עם תאטרון מידלע האגדי.

אם גם את חולמת ללוות בנות לחתונה? ואולי את כבר אשת מקצוע שרוצה להתמחות בנושא של מרווקות לזוגיות? הירשמי עכשיו לכנס (חינם) ובואי לגלות את השיטה שעזרה לעשרות מבוגרות המכון לפרוץ קדימה ולהפוך למאמנות מוצלחות ומבוקשות. להרשמה מהירה>>