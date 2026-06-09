משפחתו של הזמר יונתן רזאל מעדכנת על מצבו הבריאותי

אחותו של הזמר המוערך יונתן רזאל עידכנה על מצבו הבריאותי כעת והודתה להמונים על התפילות בכל רחבי העולם: "יש עליות וירידות, אבל בסך הכל הוא איתנו"

שורות מעודדות לחובבי המוזיקה היהודית והישראלית: ריקה רזאל, אחותו של הזמר והיוצר המוערך יונתן רזאל, שיתפה אמש (ב') בעדכון אופטימי ומדאיג פחות בנוגע למצבו הרפואי של אחיה, שנזקק לאחרונה לטיפול רפואי רציף.

"רוצה לעדכן על מצבו של יונתן שברוך השם הבוקר שמענו שהוא יותר טוב, מרגיש טוב, באמת כל יום קצת יותר טוב", סיפרה רזאל בהתרגשות. היא תיארה את תהליך ההתאוששות שלו והבהירה כי למרות המורכבות, הכיוון הכללי חיובי לחלוטין: "לפעמים יש עליות וירידות, אבל בסך הכל הוא איתנו – הוא מדבר, הוא שר, הוא אוכל".

רזאל, הידועה גם היא כמוזיקאית, ניצלה את ההזדמנות כדי לרמוז כי הטיפול הרפואי והזמן הרחק מהעין הציבורית לא פגעו במעיין היצירה של אחיה, והבטיחה מעל במה זו חזרה קרובה לשגרה מוזיקלית. "בעזרת השם בקרוב תראו אותו בחזרה על הבמות עם להיטים חדשים שהוא קיבל דרך הצינורות של האינפוזיה", אמרה בחיוך ובאופטימיות.

בסיום דבריה, ביקשה אחותו של האמן להביע תודה עמוקה לאלפי המעריצים, החברים והאנשים הרבים מכל קצוות תבל שלא הפסיקו לדאוג, לעקוב ולהתפלל לרפואתו של הזמר מרגע הפרסום על אשפוזו.

"תודה שוב על כל הדאגה ועל כל התפילות שלכם", מסרה ריקה רזאל. "אתמול אחת אמרה לי 'הייתי בקבר רחל', עוד אחת אמרה 'הייתי בניו יורק אצל הרבי', וכל אחד כתב לי איפה הוא נמצא. זה מרגיש לי אחדות כזאת, שכולם יחד בשבילו".



מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו. השם לתפילה יונתן עדי בן חיה רחל"

