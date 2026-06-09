"זה אירוע חסר תקדים מאז תחילת המלחמה"

הכתב הצבאי דורון קדוש, התייחס היום (שלישי) לאירוע הביטחוני בגבול לבנון, בו מחבל חצה את הגבול, חדר לשטח ישראל, פתח באש לעבר הלוחמים וחוסל על ידי כוחות צה"ל.

קדוש התייחס לכך וכתב: "למיטב זיכרוני, הפעם האחרונה שבה מחבלים חדרו מלבנון לשטח ישראל הייתה בינואר 2024 - לפני שנתיים וחצי - כשחוליית מחבלים חדרה לישראל באזור הר דב, שם אין גדר מערכת ומדובר במובלעת ישראלית מעבר לגדר הגבול - והמחבלים חוסלו בידי כוחות מילואים של צה״ל.

אירוע שבו מחבלים ממש חדרו את גדר המערכת לתוך ישראל, למרחב אזרחי בסמוך ליישובים, כמו במקרה היום - לא קרה למיטב זיכרוני מאז תחילת המלחמה, באוקטובר 2023, אז היו מספר תקריות של חדירת מחבלים מלבנון לישראל וחילופי אש עם כוחות צה״ל בגבול. זה אירוע חסר תקדים מאז ימי תחילת המלחמה".