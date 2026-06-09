מתקפה בכל החזיתות: גם בריטניה מטילה סנקציות חדשות על ישראל

במהלך מתואם ובמקביל להכרזה הצרפתית, גם שרת החוץ הבריטית הודיעה על סנקציות חדשות כנגד שורה של גורמים ישראלים ותרומות במיליונים לרשות הפלסטינית

במתקפה מדינית מתואמת ומתוזמרת, זמן קצר אחרי שהודיעה צרפת על קואליציית מדינות אירופאית-מערבית שיאסרו את כניסת השר בצלאל סמוטריץ' לשטחן, בריטניה יוצאת למתקפה כלכלית נגד ההתיישבות היהודית.

שרת החוץ הבריטית, איווט קופר, חשפה את המהלך בהצהרה לפרלמנט הבריטי, שם תיארה את הפעולה כ'תגובה להרחבת אלימות המתנחלים בגדה'.



קופר נאמה וטענה: "היום אנחנו פועלים יחד עם שותפותינו הבינלאומיות על מנת להטיל סנקציות על אלו שתומכים ומממנים אלימות נגד קהילות של פלסטינים בגדה המערבית. הרחבת ההתנחלויות היא בלתי חוקית והאלימות היא הפרה של החוק גם היא, והן מהוות איום יסודי ליכולת הקיום של פתרון שתי המדינות, לשלום ארוך טווח, ולביטחון של הישראלים ושל הפלסטינים. הצעדים הללו מראים את האופן שבו בריטניה פועלת, יחד עם שותפותיה, נגד אלו שמתדלקים את האלימות הזו".

על פי הבריטים, יוטלו סנקציות על שש ישויות ואינדיבידואל אחד, שמעורבים לטענתם במימון, בעידוד ובביצוע 'אלימות מתנחלים בגדה'. על פי משרד החוץ הבריטי הארגונים עליהם יוטלו העיצומים הם: איגוד החוות ביהודה ושומרון, אהבת גלעד, אר"י ישאג, ארצנו, שיבת ציון לרגבי אדמתה, איל הרי יהודה. בנוסף לארגונים יוטלו גם עיצומים על איתמר יהודה לוי הבעלים של חברת איל הרי יהודה בע"מ.

על פי בריטניה, כלל הגופים ואנשים אלו לקחו חלק בפעולות של אלימות מתנחלים כנגד פלסטינים ביהודה ושומרון, אך באותה נשימה הודיעה שר החוץ על העברת תקציבים במיליונים לרשות הפלסטינית אשר מקדמת טרור מידי יום.

משרד החוץ הבריטי הודיע על העברה של עוד כ-16 מיליון שקלים לסיוע הומניטרי, בעוד יעבירו 40 מיליון שקלים ישירות אל כיסה של הרשות הפלסטינית, כמהלך למנוע את קריסתה הכלכלית.

בנוסף לכל זה, פרסמה בריטניה המצאה חריפה לכל העסקים במדינה, שלא לפעול עם ולתמוך כלכלית ביישובים היהודיים באיו"ש.



