תרחיש בלהות: חשש לחדירת חוליית מחבלים בצפון

בצה"ל חוששים כי המחבל שחוסל בגבול לבנון, לא פעל לבד, ויחד איתו ניסו לחצות את הגבול חוליית מחבלים

אירוע ביטחוני חריג בגבול לבנון. מחבל חיזבאללה התקרב כעת (שלישי) לכוחות צה"ל בגבול, פתח באש וחוסל על ידי הכוחות.

בעקבות הירי הופעלו נוהלי חירום ביישובי קו העימות בגליל העליון. כוחות צה"ל גדולים יחד עם מחלקות ההגנה פועלים במרחב רכס רמים לשלילת הימצאותם של מחבלים נוספים ולבידוד זירת המטען או המארב.

דובר צה"ל מסר: לפני זמן קצר, התקבל דיווח ראשוני על ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס רמים. הכוחות פתחו בירי וחיסלו מחבל במרחב, אין נפגעים לכוחותינו. האירוע עודנו מתנהל. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות, בנוסף לכלי טיס של חיל האוויר שהוקפצו למרחב. צה"ל נמצא בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות.







