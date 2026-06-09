בעקבות קידום ההתיישבות: אירופה טורקת את הדלת לסמוטריץ'

מדינות אירופה מודיעות כי בעקבות הקידום של תוכניות הרחבת הבנייה היהודית באזור יהודה ושומרון, בדגש על תוכנית הבנייה לשטח E1, אסרו את כניסתו של שר האוצר סמוטריץ'

שר החוץ הצרפתי, ז'אן נואל בארו, הודיע על מהלך משותף של מספר מדינות אירופאיות ומערביות, במסגרתו אסרו את הכניסה של השר סמוטריץ' לשטחן, ויקדמו נגדו עיצומים נוספים, בעקבות קידום תוכניות הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון, בדגש על תוכנית E1 אותה הגדירו כ'הרסנית' וככזו שמערערת את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית.

על פי הודעת שר החוץ הצרפתי, המהלך מקודם באופן משותף עם בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד קנדה ונורבגיה, על פי ההודעה כניסת השר סמוטריץ' אל מדינות אלו תאסר, יחד עם מי שתיארו כ'ארבעה בכירים בארגוני מתנחלים ועשרים ואחד מתנחלים אלימים'.

את השר סמוטריץ' תקפו האירופאים בעקבות קידומן של תוכניות בניי וחיזוק היישובים היהודים באזורי יהודה ושומרון, בדגש על תוכנית הבנייה ב-E1, אשר מטרידה דיפלומטים רבים באירופה, שמתארים את המהלך כבלתי הפיך.

על פי הודעת צרפת: "בצלאל סמוטריץ' מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה המערבית, עליה הוא תובע בעלות בגלוי, הקמת התנחלויות חדשות בגדה המערבית, התיישבות מחדש בעזה, קריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית והשלכותיה ההרסניות על האוכלוסייה הפלסטינית".

לבסוף הודיעו כי "זוהי מדיניות שאינה יכולה להתקבל על ידי הרוב המכריע של הקהילה הבינלאומית, הנאמנה בתוקף לפתרון שתי המדינות".



