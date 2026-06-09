השב"כ חושף: תושב חיפה ריגל ביודעין עבור איראן

השב"כ מעדכן כי עצר ישראלי תושב חיפה, לאחר שקיים מגע עם סוכנים איראניים וריגל בשירותם למרות שידע כי הוא מספק מידע לגורמי מודיעין איראניים

שירות הביטחון הכללי, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, עצר אזרח ישראלי תושב חיפה בעקבות מגע עם סוכן זר ופעולות ריגול חמורות. מפרטי הפרשה עולה כי החשוד פעל ביודעין ובאופן מודע עבור גורמי ממשל ומודיעין איראניים, תוך פגיעה קשה בביטחון המדינה.

מדוברות השב"כ ודוברות המשטרה נמסר כי הבוקר הוגשה הצהרת תובע בעניינו של החשוד, וכתב אישום חמור יוגש נגדו בימים הקרובים, החשוד, רענן אוחנה בן 44, תושב חיפה, נעצר במהלך חודש מאי 2026 במסגרת פעילות משולבת של השב"כ והיחידה המרכזית (ימ"ר) במרחב מנשה של משטרת ישראל.

בחקירה עלה כי בחודשים האחרונים עמד אוחנה בקשר עם גורמים איראניים שפנו אליו בתחילה תחת כיסוי עסקי תמים לכאורה, אך הוא המשיך לעמוד בקשר עם אותם גורמים, גם לאחר שידע שמדובר בסוכנים איראניים.

בין החודשים ינואר למרץ 2026, לרבות במהלך מלחמת ״שאגת הארי״, ביצע אוחנה מספר משימות עבור מפעיליו. המשימות כללו, בין היתר, צילום של אזורים רגישים ואסטרטגיים בישראל, עבור שירותיו קיבל אוחנה סכומי כסף ששולמו לו במטבעות דיגיטליים (קריפטו), וכל זאת כאמור כאשר הוא מבין היטב כי מדובר בסוכן זר איראני.