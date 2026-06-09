ב-10 דקות: טורטייה-טוסט קראנצ'ית ומטורפת

אמצע היום, הבטן מקרקרת, והזמן קצר. לפני שאתם מתפתים להזמין משלוח יקר שיגיע רק בעוד שעה, יש לנו פתרון אקספרס מושלם עבורכם: קסדייה ים-תיכונית זריזה. מדובר בשילוב מנצח בין טוסט קריספי, טורטייה דקה וכל התוספות שאתם הכי אוהבים, שמתבשלות יחד למנה חמה ומנחמת בתוך פחות מ-10 דקות עבודה.
המצרכים (למנה אישית):
הבסיס: 2 טורטיות (רגילות או מקמח מלא).
הממרח: 1 כף מיונז, קטשופ, פסטו או רוטב עגבניות.
החלבון: 1 קופסת טונה מסוננת או 2-3 פרוסות גבינה צהובה/מוצרלה (שילוב של טונה וגבינה מומלץ במיוחד!).
התוספות (מה שיש במקרר): חופן טבעות זיתים, תירס, בצל סגול קצוץ או קוביות עגבנייה.
הוראות הכנה:
מרכיבים בשניות: מניחים טורטייה אחת על משטח העבודה ומורחים עליה את הממרח הנבחר. מפזרים מעל בצורה אחידה את הטונה, הגבינה והתוספות.
סוגרים ומהדקים: מפזרים עוד קצת גבינה מעל הכל (שתשמש כ"דבק") ומכסים בטורטייה השנייה, כמו סנדוויץ'.
הופכים לקראנץ': מחממים מחבת רחבה עם מעט שמן או חמאה על אש בינונית. מניחים את הטורטייה הממולאת. טיפ של מקצוענים: הניחו מעל הטורטייה מכסה של סיר או צלחת כבדה כדי ללחוץ אותה כלפי מטה.
מגישים חם: לאחר כ-3 דקות, כשהתחתית שחומה ופריכה, הופכים בזהירות לצד השני ל-2 דקות נוספות, עד שהגבינה נמסה לחלוטין.
מעבירים את הטורטייה לקרש חיתוך, חותכים לארבעה משולשים כמו פיצה, ומגישים לצד מלפפון חמוץ או סלט מהיר. בתאבון!
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