ב-10 דקות: טורטייה-טוסט קראנצ'ית ומטורפת

רעבים ואין לכם זמן? קבלו את השדרוג המושלם לטורטייה שיסגור לכם את הפינה במינימום מאמץ ובמקסימום טעם

אמצע היום, הבטן מקרקרת, והזמן קצר. לפני שאתם מתפתים להזמין משלוח יקר שיגיע רק בעוד שעה, יש לנו פתרון אקספרס מושלם עבורכם: קסדייה ים-תיכונית זריזה. מדובר בשילוב מנצח בין טוסט קריספי, טורטייה דקה וכל התוספות שאתם הכי אוהבים, שמתבשלות יחד למנה חמה ומנחמת בתוך פחות מ-10 דקות עבודה.

המצרכים (למנה אישית):

הבסיס: 2 טורטיות (רגילות או מקמח מלא).

הממרח: 1 כף מיונז, קטשופ, פסטו או רוטב עגבניות.

החלבון: 1 קופסת טונה מסוננת או 2-3 פרוסות גבינה צהובה/מוצרלה (שילוב של טונה וגבינה מומלץ במיוחד!).

התוספות (מה שיש במקרר): חופן טבעות זיתים, תירס, בצל סגול קצוץ או קוביות עגבנייה.

הוראות הכנה:

מרכיבים בשניות: מניחים טורטייה אחת על משטח העבודה ומורחים עליה את הממרח הנבחר. מפזרים מעל בצורה אחידה את הטונה, הגבינה והתוספות. סוגרים ומהדקים: מפזרים עוד קצת גבינה מעל הכל (שתשמש כ"דבק") ומכסים בטורטייה השנייה, כמו סנדוויץ'. הופכים לקראנץ': מחממים מחבת רחבה עם מעט שמן או חמאה על אש בינונית. מניחים את הטורטייה הממולאת. טיפ של מקצוענים: הניחו מעל הטורטייה מכסה של סיר או צלחת כבדה כדי ללחוץ אותה כלפי מטה. מגישים חם: לאחר כ-3 דקות, כשהתחתית שחומה ופריכה, הופכים בזהירות לצד השני ל-2 דקות נוספות, עד שהגבינה נמסה לחלוטין.

מעבירים את הטורטייה לקרש חיתוך, חותכים לארבעה משולשים כמו פיצה, ומגישים לצד מלפפון חמוץ או סלט מהיר. בתאבון!