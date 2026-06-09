החלום ושברו: טורקיה וסעודיה במכת מוות לתוכנית הישראלית

גורמים מקורבים לבית המלוכה הסעודי מדווחים כי שתי המדינות עומדות על סף אישור מלא של תוכנית חיבור מסילות הרכבת בין המדינות דרך סוריה וירדן, בניסיון 'להרוג' את תוכנית המסדרון הכלכלי בין הודו וישראל

על פי דיווחים ערביים במפרץ, לאחר שבחודש שעבר הודיעו הטורקים והסעודים באופן פומבי על מהלך לבחינת חיבור מסילות הרכבת של שתי המדינות, דרך סוריה וירדן, ובכך ליצור מסדרון ערבי-טורקי-אירופאי, כעת הגיעו הצדדים להסכמות בסיסיות וצפויים להכריז על המהלך בקרוב.

שורה של דיווחים במפרץ הפרסי טוענים כי המסמך כבר מוכן, וכי המהלך רק דורש אישרור מוקדם של סוריה וירדן, אך הדבר נחשב להליך רשמי בלבד, שכן סוריה היא מדינת חסות טורקית, ובמידה רבה כך גם ירדן ביחס אל הסעודים, אשר יורש העצר שלה נשוי אל בת משפחת המלוכה הסעודית.

על פי התוכנית, המסילה הסעודית, אשר מגיעה אל מרכזי האסלאם במכה ומדינה, תורחב אל גבול ירדן, שם תתחבר אל רשת המסילות הירדנית, ומשם לסוריה, בואכה טורקיה. באופן רשמי התוכנית משווקת כחיבור עוד מדינות מוסלמיות בגישה אל המקומות הקדושים, אך ברור לכל כי מסלול מסילתי שכזה, יבטל אפקטיבית את הצורך במסלול דומה בין ישראל והודו, שגם הוא גם כך תלוי בנורמליזציה עם סעודיה, או לפחות הסכמתה לשיתוף פעולה במהלך.