לזה לא ציפינו: אביתר בנאי ונועם בתן יחד בעמוד האירוויזיון

מפגש עולמות סוריאליסטי: איך הגיע היוצר הכי רוחני ואינטימי בישראל היישר אל מרכז הבמה של מכונת הפופ האירופית הצבעונית?

עמוד האינסטגרם הרשמי של האירוויזיון ראה כבר הכל – מפופ נוצץ, דרך תלבושות משוגעות ועד לדרמות בינלאומיות. אבל לדיסוננס התרבותי שהתרחש שם השבוע, אף גולש ישראלי לא היה מוכן: פניו של היוצר המוערך והרוחני, אביתר בנאי, הופיעו בפיד של תחרות השירה הגדולה בעולם.

הכל התחיל בפוסט תמים שעלה בעמוד הרשמי, ובו הציגו לעולם את המוזיקה שמלווה את נציג ישראל הבא, נועם בתן. כשהתבקש בתן לשתף מי האמן המושמע ביותר שלו, התשובה הייתה ברורה ומקומית – אביתר בנאי. התמונה של בנאי, חובש כיפה ומחייך, שולבה בגרפיקה הצבעונית של האירוויזיון לצד דגל ישראל, והתוצאה הכתה את הגולשים בתדהמה משעשעת.

נועם בתן ואביתר בנאי בעמוד האירוויזיון צילום: חשבון האינסטגרם הרשמי של האירוויזיון

"אביתר בנאי בעמוד של האירוויזיון לפני GTA 6", כתב אחד הגולשים בתגובות, והגדיר במדויק את התחושה הכללית.



השילוב הבלתי אפשרי בין פיוט ישראלי אינטימי לבין מכונת הפופ הגרנדיוזית של אירופה הפך מיד לוויראלי. בזמן שחובבי האירוויזיון בעולם מנסים להבין מי ה"אגדה" החדשה שהם גילו, הישראלים בעיקר חוגגים את המים הרשמי החדש של השנה. מי יודע, אולי בשנה הבאה נראה את אביתר בנאי עושה קולות רקע בצרפתית?