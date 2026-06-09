באיראן מאיימים על ירדן: אם תמשיכו ליירט נתקוף אתכם

לאחר העזרה של ירדן, איראן מאיימת: את הבאה בתור

לאחר העזרה של ירדן, איראן מאיימת: את הבאה בתור צילום: (צילום: שאטרסטוק)

דיווחים בסוכנות הידיעות מעאן: המודיעין האיראני טוען כי ירדן סייעה לישראל בסיכול התקיפות נגד איראן, ומזהיר: "ירדן תהיה המטרה הבאה"

המתיחות במזרח התיכון עולה שלב, והפעם האיומים של טהרן מופנים ישירות כלפי השכנה ממזרח. בסוכנות הידיעות הפלסטינית "מעאן" מדווחים היום כי גורמים במודיעין האיראני הציבו אולטימטום ברור לירדן:

אם תמשיכו לקחת חלק ביירוטים ולהגן על השמיים של ישראל בזמן התקפות, הממלכה ההאשמית תהפוך למטרה הבאה של משמרות המהפכה.

הדיווח הזה מגיע על רקע ההאשמות החריפות שנשמעות מצד האיראנים, שטוענים כי ירדן העניקה סיוע מודיעיני וטכני לישראל במהלך המבצעים האחרונים מול איראן. בטהרן כנראה לא מתכוונים לעבור לסדר היום, והמסר שהם מעבירים לעמאן הוא חד וברור: הפסיקו לעזור לישראל, או שתשלמו מחיר כבד. נכון לעכשיו, בירדן עדיין לא הגיבו רשמית לאיומים המדאיגים שמגיעים מכיוון איראן.