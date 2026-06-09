באיראן מאיימים על ירדן: אם תמשיכו ליירט נתקוף אתכם

המתיחות במזרח התיכון עולה שלב, והפעם האיומים של טהרן מופנים ישירות כלפי השכנה ממזרח. בסוכנות הידיעות הפלסטינית "מעאן" מדווחים היום כי גורמים במודיעין האיראני הציבו אולטימטום ברור לירדן:
אם תמשיכו לקחת חלק ביירוטים ולהגן על השמיים של ישראל בזמן התקפות, הממלכה ההאשמית תהפוך למטרה הבאה של משמרות המהפכה.
הדיווח הזה מגיע על רקע ההאשמות החריפות שנשמעות מצד האיראנים, שטוענים כי ירדן העניקה סיוע מודיעיני וטכני לישראל במהלך המבצעים האחרונים מול איראן. בטהרן כנראה לא מתכוונים לעבור לסדר היום, והמסר שהם מעבירים לעמאן הוא חד וברור: הפסיקו לעזור לישראל, או שתשלמו מחיר כבד. נכון לעכשיו, בירדן עדיין לא הגיבו רשמית לאיומים המדאיגים שמגיעים מכיוון איראן.
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