בגיל 71: הלך לעולמו מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ'

אבל כבד בעולם הספורט והטלוויזיה: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' הלך היום לעולמו בגיל 71 (שלישי), לאחר קריירה מפוארת שבה הפך לאחד האנשים המשפיעים ביותר על תרבות הכושר והבריאות בישראל וברחבי הגלובוס.

ינקלביץ' נולד וגדל בישראל, ובצעירותו בלט כספורטאי מחונן ואף החזיק בתואר אלוף ישראל בקרב עשר. את שירותו הצבאי עשה כקצין כושר קרבי בצה"ל. בסוף שנות ה-70 עבר להתגורר בארצות הברית במטרה להתחרות במשחקים האולימפיים, אך פציעות קשות קטעו את חלומו המקצועי. למרות המשבר, הוא בחר לתעל את כישוריו לאימון כושר מקצועי – החלטה ששינתה את מסלול חייו והפכה אותו לאחד מחלוצי ענף האירובי העולמי.

הפריצה הגדולה וההיסטורית שלו הגיעה בשנת 1983, כאשר יצר והנחה את תוכנית הטלוויזיה האיקונית "גוף בתנועה" (Bodies in Motion). התוכנית, שצולמה על רקע החופים המרהיבים של הוואי, שודרה ברשת ESPN האמריקאית וזכתה להצלחה מסחררת בלמעלה מ-80 מדינות ברחבי העולם, ובהן גם ישראל.

בסגנונו המקצועי הייחודי, בכריזמה שלו ובגישתו הנגישה והחיובית, הצליח ינקלביץ' להפוך את שיעורי הכושר הביתיים לחלק בלתי נפרד מסדר היום של מיליוני צופים. הוא נחשב לאדם שהביא את בשורת האירובי והבריאות ישירות לתוך הסלון הישראלי והבינלאומי.

במהלך הקריירה המפוארת שלו, שנפרסה על פני יותר מארבעה עשורים, הוציא ינקלביץ' עשרות קלטות וידאו ו-DVD של אימונים שהפכו לרבי-מכר בינלאומיים. כאות הוקרה על פועלו ועל תרומתו העצומה לענף, הוא אף זכה להיכנס להיכל התהילה של הכושר הלאומי בארצות הברית.