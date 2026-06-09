אחרי שהיה הומו - נישא לאישה: החתונה המרגשת של מעצב האופנה

מעצב האופנה המוערך שלומי דדון (61) עמד אמש תחת החופה ונישא לבחירת ליבו, יסמין אביגל (46), באולמי "חצר נצר". החתונה המרגשת מגיעה לאחר תקופה ארוכה שדדון היה חי כהומוסקסואל - ולאחר מכן עבר תהליך התחזקות דתית ורוחנית.

מי שאחראית על השידוך המפתיע היא החברה הטובה שרון אדם, שהכירה בין השניים. את הטקס המרגש ניהל הרב נחמיה וילהלם, שהגיע במיוחד מבנקוק כדי לחתן את הזוג. כמתבקש, הכלה יסמין צעדה אל החופה בשמלת כלה מרהיבה בעיצובו של החתן הטרי.

מעצב האופנה שלומי דדון מתחתן צילום: אור גפן, יח"צ

באירוע של דדון, שנחשב לאחד השמות המוכרים והמוערכים בתעשיית האופנה המקומית, נכחו כ-500 איש. הוא משך אליו שורה ארוכה של סלבס ואנשי תעשייה שהגיעו לחגוג עם הזוג המאושר: רוית אסף, ריקי בן ארי, יובל מעתוק, ליטל סמדג׳ה, חן ובני פרץ, אלית מוסאיוף, ורד מזרחי, ברק אדרי, ברי סימון, ימית אברמוב, מרדכי חסידים, יעל צין ועוד.



