מכין את הקרקע: סגן נשיא ארה"ב במסר מדאיג כלפי ישראל

סגן נשיא ארה"ב קיים מוקדם יותר ראיון לרשת Fox, בו הבהיר כי הנשיא טראמפ מתקדם במרץ לעבר הסכם עם איראן, גם אם הדבר נוגד את האינטרס הישראלי

סגן הנשיא האמריקאי, ג'יי די ואנס, קיים ראיון לרשת השידור הימנית פוקס ניוז, בו שידר אווירה עוקצנית וקרירה במיוחד כלפי ישראל, והכין את הקרקע לחתירה להסכם עם איראן, גם נגד האינטרסים של ישראל.

ראשית, נפתח הראיון בעקיצה כלפי ישראל, המראיין פתח בשאלה לוואנס: "כמה אתה חושש מריגול ישראלי, ואיך אתה מרגיש לגבי ה'פרי לנסינג' של ישראל בלבנון?"

וואנס לא ענה לשאלה ישירות, אך לא הכחיש את הדיווחים על ריגול ישראלי כמו שעשו פוליטיקאים אחרים, ומעבר לזה פנה למונולוג שכל כולו הכנת הקרקע להסכם עם איראן".

"אני חושב שזה מה שחשוב לזכור, לנו ולישראל יש אינטרסים, לפעמים הם משותפים, ולפעמים לא. אני חושב שיצרנו לאורך השנה וחצי האחרונות מצב בו אפשר להביא את איראן להסכם שימנע ממנה גרעין, וישרת את ארה"ב, ישראל יכולה לאהב את זה, או לא לאהב את זה, אנחנו חושבים שזה באינטרס שלנו באמריקה".

ואנס עצמו, שנחשב בתחילת כהונת טראמפ למועמד הטבעי לירושת טראמפ ביום שאחרי, סופג יותר ויותר ביקורת לאחרונה, הוא נחשב לאחד מהסמנים הבדלניים, וקרבתו אל הזרמים האנטי-ישראלים בימין העלו דאגות אצל רבים, כאשר על פי דיווחים מתחילת המערכה היה ואנס ממתנגדיה, שזו גם חלק מהסיבה לכך שהוא הוביל את המשא ומתן מול איראן, ועל פי דיווח סיכל את העלילה הכורדית לערעור המשטר.