גפני קרא לגיל לימון "אנטישמי" והדיון בוועדת הכספים פוצץ

סערה בוועדת הכספים. בדיון על חוק המעונות נכנס ח"כ משה גפני, ראה את המשנה ליועמ"שית גיל לימון ואמר: "באת להתנגד לנשים חרדיות? אנטישמים!", ואז הדיון התפוצץ. צפו

גפני כינה את היועמ"שים אנטישמיים, והדיון בוועדת הכספים התפוצת.

במהלך דיון על חוק המעונות נכנס ח"כ משה גפני (שהיה יו"ר הוועדה עד לשנה שעברה), ראה את המשנה ליועמ"שית גיל לימון ואמר: "באת להתנגד לנשים חרדיות? אנטישמים".

גפני מפוצץ את הדיון בוועדת הכספים

בסיעות החרדיות זועמים על היועמ"שית ועל המשנים שלה, שמנסחים את חוות הדעת שגורמות לביטול התקציבים לחרדים משתמטים.

בתגובה לאמירה הזו של גפני, החלו באופוזיציה לצעוק לעברו. כך למשל נעמה לזימי: "תפסיק לבזות את היהדות, בן אדם שהקריב חטופים מטיף לנו. תתבייש. לוחמים מתים על הגנת הארץ ואתה בוזז אותם. לא יצליח לך גפני, נגמרו הימים שבזזת בלי מילה. רגעים אחרונים לביזה גפני, רגעים אחרונים לשוד. עאלק אנטישמיות, תתבייש.

ביזוי יהדות - נבלים ברשות התורה. הבוזז גם מגדף. אתה מחולל עוני ובערות. אתה בז לציבור שלך, מחנך להשתמטות. 300 מליון שקל מאיפה? ממה נקצץ? מהחינוך, מהרווחה. כמה אפשר לבזוז?"



