חנוך דאום משתף: "משהו שיכול לקרות רק בישראל"

הסטנדאפיסט והיוצר חנוך דאום, שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בערב מרגש שהוא הוביל ובמה שקרה במהלכו: "רק בישראל"

היוצר והסטנדאפיסט חנוך דאום שיתף הבוקר (שלישי) את עוקביו ברשתות החברתיות ברגעים מרגשים ומורכבים מתוך סדנת כתיבה מיוחדת שנפתחה עבור אלמנות מלחמת "חרבות ברזל" באזור הכנרת. דאום תיאר מציאות ישראלית בלתי תפססת, שבה שמחה גדולה ותמיכה הדדית מתערבבות ברגע אחד עם המתיחות הביטחונית והאזעקות.

"הנה משהו שיכול לקרות רק בישראל", כתב דאום בפתח הפוסט, והסביר כי המפגש המרגש תוכנן להעניק הפוגה ויצירה עבור הנשים ששילמו את המחיר הכבד ביותר במערכה.

הופעת ענק שהפכה לשירה במקלט

הערב הראשון של הסדנה נפתח באווירה חגיגית ומשמחת במיוחד, כאשר שורה ארוכה של אמנים ובדרנים מהשורה הראשונה בישראל הגיעו בהתנדבות כדי להרים את המורל. בין המשתתפים היו גיא מזיג, גורי אלפי, רועי בר נתן, עלמה זק ומריאנו אידלמן, שהעניקו לנשים הופעה מרגשת, מצחיקה ומשמחת לב.

אולם, המציאות הביטחונית של היממה האחרונה לא פסחה על אזור הצפון, ובאמצע המפגש נאלצו כל הנוכחים להתפנות למרחב המוגן. "הערב שלנו התחיל עם הופעה מרגשת ומצחיקה ומשמחת לב, והסתיים בשירה במקלט", שיתף דאום.

"אין לי מילים לתאר את מה שהרגשתי"

דאום לא הסתיר את התפעלותו העצומה מתעצומות הנפש של 32 אלמנות המלחמה המשתתפות בסדנה, שגם ברגעי הלחץ והירידה למקלט הפגינו חוסן אדיר, דאגו לבית ומצאו את הכוח להמשיך לחייך ולשיר יחד.

"32 אלמנות מלחמה ששומרות על קור רוח ותוך כדי העברת הוראות לילדים שנשארו עם הסבתות, ממשיכות להרים", סיפר דאום בהתרגשות, וחתם את הפוסט בתקווה לימים טובים יותר: "אין לי מילים לתאר את כל מה שהרגשתי בערב הזה, אז רק אומר תודה ושיבואו ימים שקטים".