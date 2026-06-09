שיר אלמליח נגד אודיה פינטו: "אל תאחלו לאחרים לסבול"

בעקבות הסערה שעוררו דבריה של אודיה פינטו על ירי הטילים למרכז, הדוגמנית שיר אלמליח, שיש לה משפחה בצפון, יוצאת נגד התגובות שמביעות שמחה על כך: "קשה לי להבין את הגישה הזו"

הסערה ברשת בעקבות דבריה של כוכבת הרשת אודיה פינטו, שהביעה שמחה על ירי הטילים לעבר גוש דן כדי ש"תושבי המרכז יבינו מה עובר על הצפון", מעוררת הדים רבים. מי שבחרה להגיב, שעות לאחר הסטורי מעורר המחלוקת של פינטו, בצורה פומבית וחד-משמעית היא הדוגמנית שיר אלמליח, ששיתפה סטורי נוקב בחשבון האינסטגרם שלה.

"אני נתקלת מהבוקר בלא מעט סרטונים ותגובות של אנשים מהצפון שמביעים סוג של שמחה על כך שעכשיו גם המרכז חווה ירי", פתחה אלמליח את דבריה. "בכנות, קשה לי להבין את הגישה הזו. אני אומרת את זה בתור מישהי שיש לה הורים, אחים ומשפחה מורחבת בצפון. הם חיים את המציאות הזאת כבר תקופה ארוכה, ואף אחד מהם מעולם לא איחל לשאר אזרחי המדינה לעבור את מה שהם עוברים".

אלמליח הדגישה בדבריה כי הסבל של אזור אחד אינו סיבה לרצות בסבלו של אזור אחר: "בעיניי, העובדה שאזור אחד סובל לא אמורה לגרום לנו לרצות שגם אחרים יסבלו. אם יש כעס, והוא בהחלט מובן, הוא צריך להיות מופנה כלפי מקבלי ההחלטות וההנהגה. הרי כולם רואים ומדברים על כך שהצפון הוזנח, וזו ביקורת שנשמעת מכל הכיוונים".

לסיכום, ביקשה הדוגמנית להזכיר את החשיבות של סולידריות חברתית בשעות קשות אלו, ומתחה קו ברור בין ביקורת לגיטימית לשמחה לאיד: "יש הבדל גדול בין לדרוש טיפול, אחריות ושינוי, לבין לשמוח כשעוד אזרחים מוצאים את עצמם תחת איום. בסופו של דבר כולנו באותה הסירה, והכאב של תושבי הצפון לא נהיה קטן יותר כשהוא מתפשט לעוד חלקים במדינה. אפשר לדרוש צדק לצפון בלי לרצות שגם אחרים יחוו את אותה מצוקה".