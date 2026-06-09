דני סירקין: "בלי פאודה כנראה שלא הייתה קמה טהרן"

דני סירקין, במאי "טהרן", "מדרשה" ו"מובלנד" מספר על הדרך מירושלים אל ההפקות הגדולות בעולם, על ההזדמנות שפספס ב"פאודה", על העבודה עם טום הארדי וגאי ריצ'י, ועל הסדרה הישראלית שהפכה לפרויקט של עשרות מיליוני דולרים.

סינמה שו"ת פרק 45. בשנים האחרונות הפך דני סירקין לאחד הבמאים הישראלים שפועלים בקנה המידה הגדול ביותר.

מ"מראית עין" ו"מדרשה", דרך "טהרן" ועד "מובלנד" של גאי ריצ'י וטום הארדי, הקריירה שלו נעה בין התעשייה המקומית להפקות בינלאומיות ענקיות. בריאיון לפודקאסט "סינמה שו"ת" בהנחיית אבי לודמיר הוא מספר על הדרך הארוכה, ההצלחות, האכזבות והחלומות שעוד נשארו להגשים.

דני סירקין בסינמה שו"ת (אולפן סרוגים)

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"בית הספר הפך אותי לאוהב קולנוע"

סירקין גדל בירושלים בבית שבו אמנות הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים. "אבא שלי היה אמן, אז אומנות לא הייתה דבר זר בבית."

אבל מי שלטענתו הצית את אהבתו לקולנוע היה דווקא בית הספר הצרפתי שבו למד.

"כל יום שלישי היינו הולכים לראות אירוע תרבותי. סרט, הצגה או בלט. דרך בית הספר הכרתי את הסינמטק בירושלים, ואני חושב שככה נולדה אצלי האהבה לקולנוע."

למרות זאת, הדרך לקולנוע לא הייתה ישירה. במשך שבע שנים שירת בצבא כקצין. "רק בגיל 25 התחלתי ללמוד קולנוע. כשהגעתי ללימודים גיליתי שכמעט את כל הסרטים שלמדנו כבר ראיתי בילדות."

הסרט הראשון שנולד מהמפגש עם העולם החרדי

אחד הפרויקטים הראשונים שביים היה "זקוטה", סרט קצר שנולד מהחברות שלו עם העיתונאי והסופר דב אלבוים. "גדלנו יחד בירושלים. הייתי נכנס לבתים של חרדים והם היו נכנסים אלינו. זה לא היה ביג דיל."

סירקין מתאר געגוע לאותה ירושלים של ילדותו. "ההתרחקות הזאת היום היא טרגדיה. ממש עצוב בעיניי."

"מראית עין" והסצנה ששינתה לו משהו כבמאי

ב-2007 ביים את סרטו העלילתי הראשון, "מראית עין", שזיכה אותו בפרס אופיר לבימוי. אחת הסצנות הזכורות בסרט היא הרגע שבו דמותה של טלי שרון צועקת על אביה: "אני עיוורת". סירקין מספר שהרגע הזה נולד דווקא מהתעקשות של השחקנית.

"עשינו את הסצנה כמה פעמים וטלי אמרה לי: 'תן לי לעשות פעם אחת איך שאני מרגישה'. ואז היא פשוט צרחה את זה." החוויה הזו לימדה אותו שיעור חשוב. "למדתי שצריך להקשיב לשחקנים שלך. כשיש כוונה אמיתית, אפשר להגיע למקומות מאוד חזקים."

"אי אפשר לחיות בישראל מקולנוע"

למרות הזכייה בפרס אופיר, סירקין לא המשיך מיד לקריירה של במאי קולנוע. "באותה שנה הייתה השנה הכלכלית הגרועה בחיי." במקום להמשיך בפיצ'רים של קולנוע הוא עבר לטלוויזיה. "הבנתי שאי אפשר בישראל לחיות מקולנוע. טלוויזיה היא מקצוע, היא פרנסה."

"פאודה היא פספוס שאני מצטער עליו עד היום"

אחד הסיפורים המפתיעים בריאיון הוא חלקו של סירקין בשלבים הראשונים של "פאודה". לדבריו, הוא היה מעורב בפיתוח הראשוני של הסדרה ואף היה אמור לביים אותה. בסופו של דבר, נסיבות אישיות מנעו ממנו לקחת את התפקיד. "אני מאוד מצטער על זה עד היום."

עם זאת, הוא רואה בהצלחת הסדרה חלק משמעותי מהדרך שהובילה גם ל"טהרן". "בלי פאודה כנראה שהיה הרבה יותר קשה למכור את טהרן לעולם."

כשנכנס לפרויקט "טהרן", הסדרה הייתה עדיין הפקה ישראלית קטנה יחסית, הרבה לפני שאפל נכנסה לתמונה. לדבריו, המפיקות דנה עדן ושולה שפיגל האמינו בפרויקט בצורה יוצאת דופן. "הן הבינו שיש להן משהו בידיים." הדרך למימון לא הייתה פשוטה. "נסענו ללונדון לעשות פיץ' לסדרה, ושם הבנו שאנשים באמת רוצים לפגוש אותנו."

"למדתי פרסית בשביל הסדרה"

אחד הדברים שהיו חשובים לסירקין מהיום הראשון היה האותנטיות. "רציתי שהישראלים לא ירגישו שמרמים אותם, ורציתי שגם הפרסים לא ירגישו שמרמים אותם."

לכן בצעד חריג הוא וניב סולטן הלכו ללמוד פרסית במשך חודשים. לדבריו, לקראת סוף הלימודים כבר הצליחו לנהל שיחות בסיסיות בשפה. "לא יכולתי לביים שחקנים בפרסית בלי להבין מה הם אומרים."

"כולם רצו את הסדרה"

אחרי צילומי העונה הראשונה נשלחה הסדרה לגופי השידור הגדולים בעולם והתגובה הפתיעה אפילו את היוצרים. "למחרת כולם רצו את הסדרה. המאבק הסופי היה בין Apple TV+ לבין Showtime. "זה היה מטורף. "כל יום הכפילו את המחיר שהם היו מוכנים לשלם."

בסופו של דבר זכתה אפל בזכויות והעניקה לסדרה תקציבים שלא היו מוכרים קודם בטלוויזיה הישראלית. "התקציב של העונה השנייה היה פי חמישה מהעונה הראשונה."

האמריקאים חיפשו פחות הסברים ויותר דרמה

העבודה מול Apple TV+ חשפה את סירקין לשיטות עבודה חדשות. אחת ההערות שחזרה שוב ושוב הייתה פשוטה מאוד: "למה צריך את הדיאלוג הזה?" לדבריו, האמריקאים חיפשו פחות הסברים ויותר דרמה שמתרחשת על המסך.

"הם רוצים לראות דברים קורים, לא רק אנשים מדברים עליהם."

"גאי ריצ'י דיבר איתי בעברית"

אחת ההפתעות הגדולות בקריירה שלו הגיעה כשקיבל טלפון מלונדון והוזמן לביים פרקים בסדרת הפשע הבינלאומית "מובלנד", שם פגש לראשונה את גאי ריצ'י.

"הוא שאל אותי: 'למה אנחנו מדברים באנגלית ולא בעברית?'" מתברר שהבמאי הבריטי לומד קבלה כבר שנים רבות ומבין עברית ברמה של שיחה. "ישבנו שלוש שעות ודיברנו על יהדות ופילוסופיה. רוב השיחה הייתה בעברית."

"טום הארדי קשה, אבל הוא גאון"

סירקין גם עבד בצמוד לטום הארדי, אחד הכוכבים הגדולים בעולם. כשנשאל איך היה לעבוד איתו, הוא לא ניסה לייפות את המציאות.

"טום הארדי הוא איש מאוד קשה", אבל מיד הוסיף: "הוא גאון. אתה בולע את כל הבעיות כשאתה רואה את התוצאות."

ומה הלאה?

בימים אלה מסיים סירקין את העבודה על העונה הרביעית של "טהרן" ומקווה לקבל אור ירוק לעונה חמישית. במקביל הוא מפתח סדרה חדשה עבור Apple TV+ ומחפש רעיונות נוספים בעלי פוטנציאל בינלאומי.

אבל גם אחרי ההצלחות הגדולות בעולם, נדמה שהמטרה שלו נשארה זהה. "אני רוצה שאנשים בעולם יראו את ישראל האמיתית. חברה מורכבת, ביקורתית, אנושית." במילים אחרות, מבחינתו הסיפור הישראלי עדיין רחוק מלהסתיים.

