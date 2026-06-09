עכשיו מותר לספר: פרטים חדשים על הדרמה הבטחונית

פרטים חדשים נחשפים הבוקר על הדרמה הבטחונית שאירעה אמש, רגע לפני התקיפה של ישראל באיראן שבוטלה

פרטים דרמטיים חדשים נחשפים הבוקר (שלישי) על המבצע הצבאי הרחב שבוטל ברגע האחרון ממש: כתב גלי צה"ל, דורון קדוש, מביא שורה של גילויים על מטס התקיפה האווירי רחב ההיקף שתוכנן להמריא אמש אל עבר יעדים אסטרטגיים באיראן, ונבלם בשלבים מתקדמים ביותר על ידי הדרג המדיני בישראל.

על פי הדיווח, לא מדובר היה בתגובה ספונטנית, אלא במבצע מורכב ומשמעותי ביותר שנערכו אליו במערכת הביטחון מהרגע שבו איראן פתחה באש ישירה לעבר מדינת ישראל שלשום בשעה 22:00, ולאורך כל שעות הלילה והבוקר שאחרי.

המטרה: להעמיק את הפגיעה הכלכלית במשטר

ההיערכות המבצעית הקדחתנית הגיעה לשיאה אמש, כאשר המטס כולו תוכנן להמריא לכיוון איראן בשעות אחר הצהריים.

בניגוד לתקיפה המצומצמת והנקודתית שבוצעה קודם לכן על המפעל הפטרוכימי, הפעם היעדים שסומנו היו בקנה מידה אחר לחלוטין. בין המטרות המתוכננות נכללו תשתיות לאומיות רגישות של איראן, שנבחרו במטרה להנחית מכה אנושה על הכלכלה האיראנית ולהעמיק את הפגיעה הכלכלית והיציבות של המשטר בטהרן. לצד זאת, המטס כלל מטרות אסטרטגיות נוספות – שעליהן לא ניתן לפרט בשלב זה בשל מגבלות ביטחוניות.

הציוץ ששינה את התוכניות

הגורם המרכזי שטרף את הקלפים והוביל לעצירת המבצע ברגע האחרון היה לחץ מדיני ישיר מצד הבית הלבן, שתורגם באופן פומבי ברשתות החברתיות.

בשעה 12:30 בצהריים (שעון ישראל), פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ציוץ חריג שבו קרא לעצור באופן מיידי את גל התקיפות האוויריות. הלחץ האמריקאי הגיע שעות ספורות בלבד לפני מועד ההמראה המתוכנן של המטוסים. בעקבות התערבות הדרג המדיני, פקודת היציאה עוכבה, ועשרות מטוסי הקרב של חיל האוויר נותרו על מסלולי ההמראה כשהם חמושים לחלוטין, מבלי שיצאו לפועל.