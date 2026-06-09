לקראת תקיפה איראנית? דיווחים על תקיפה ישראלית בלבנון

יממה אחרי שאיראן איימה כי תקיפה בלבנון תיענה בטילים מטהרן, ישראל תוקפת הבוקר בדרום לבנון

המתיחות הביטחונית בציר הצפון שוברת שיאים חדשים, ומוכיחה כי חילופי המהלומות של היממה האחרונה לא הביאו לרגיעה: בשעה זו מתקבלים דיווחים ערביים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר הישראלי בשטח לבנון.

התקיפות הנוכחיות מגיעות בתזמון רגיש ונפיץ במיוחד, יממה אחת בלבד לאחר שבאיראן שיגרו איום ישיר ומפורש לעבר ירושלים. כזכור, בטהרן הבהירו אמש כי אם ישראל תמשיך לפעול ולתקוף בשטח לבנון, היא תספוג בתגובה מטחי טילים ישירים לעבר העורף, בדומה למתקפה הקשה שהתרחשה ביממה האחרונה.

נתניהו ושר הביטחון: המשוואה האיראנית לא תתקבל

בישראל מיהרו להדוף את ניסיון ההרתעה האיראני ולתרגם את ההצהרות למעשים בשטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון הבהירו בקול אחד כי מדינת ישראל אינה מתכוונת לשנות את תוכניותיה המבצעיות או לקבל את תכתיבי המשוואה החדשה שטהרן מנסה לכפות.

לדברי השניים, פקודות המבצע לחיל האוויר ולכוחות בשטח נותרו בעינן, וצה"ל ימשיך לתקוף בלבנון כרגיל ובהתאם לצרכים הביטחוניים של המערכה.

מסר תקיף לטהרן

בדרג המדיני והביטחוני שיגרו מסר אזהרה חריף ישירות לצמרת השלטון ברפובליקה האסלאמית, במטרה למנוע הידרדרות למלחמה אזורית כוללת, אך תוך הבהרה כי ישראל מוכנה לכל תרחיש.

נתניהו ושר הביטחון הדגישו כי אם איראן תבצע שגיאה נוספת ותבחר לתקוף שוב את שטח ישראל בתגובה לפעילות בלבנון, מערכת הביטחון תגיב בעוצמה חסרת תקדים וישראל תגבה מהאיראנים מחיר כבד וכואב במיוחד על אדמתם. בשלב זה תקיפות חיל האוויר בלבנון נמשכות, ובמערכת הביטחון שומרים על כוננות עליונה בכל מערכי ההגנה האווירית.