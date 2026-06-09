מרהיב: נבחרו תמונות הטבע הימי הטובות ביותר בישראל ל-2026

השופטים והציבור הכריעו: תחרות הצילום "ים ישראלי" של החברה להגנת הטבע מציגה את נפלאות הבריאה במפרץ אילת ובים התיכון, לצד הקשר המורכב בין האדם והטבע הימי

השופטים והציבור הכריעו – תמונה של הצלם יובל טינה, בשם "מלאך בכחול", שבה רואים דג מנטה ענק (כנפתן ענק) במפרץ אילת, השוחה כמה מטרים מעל שחיין, נבחרה לתמונה הטובה ביותר בתחרות "ים ישראלי". את התחרות יזמה החברה להגנת הטבע בנושא הקשר בין הטבע הימי והאדם.

פגישה עם חייזר במפרץ אילת צילום: יובל טינה





במקום השני זכתה התמונה "פגישה עם חייזר" של הצלם גיל קופלוביץ, שגם היא צולמה באילת, ובה רואים לארווה (צעיר) של סרטן לובסטר המחזיקה סיפונופורה – קרובת משפחה של המדוזות, בעלת תאים צורבים. במקום השלישי זכתה תמונה של אריק זינגר שצולמה בים התיכון, שבה רואים צמד דגי טחן פר מעל אוניה טרופה, כשצוללנית צופה בהם.

פגישה עם חייזר צילום: גיל קופלוביץ'

פרסים בשווי אלפי שקלים וכנס חגיגי

התמונות, שמזכות את הצלמים בפרסים בשווי 7,000, 3,000 ו-2,000 שקלים, ייחשפו בכנס "ים ישראלי, סערה גלובלית" שיתקיים ביום חמישי השבוע, לרגל יום האוקיינוסים הבינלאומי. הכנס ייערך בהובלת החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, אקווריום ישראל, המרכז הלאומי לחקר הים התיכון, אוניברסיטת חיפה ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.

את תחרות הצילומים, לתיעוד החיים בים התיכון ובמפרץ אילת, יזמה והשיקה החברה להגנת הטבע לשם העלאת המודעות לשמירת הטבע הימי בישראל. התחרות התמקדה בצילומי טבע ימי המבטאים את הקשר שבין הים, האדם והטבע. על התמונות שהוגשו אליה היה לשקף את החיים בים הישראלי – החי, הצומח והנוכחות האנושית המשפיעה עליו ומושפעת ממנו, או מתקיימת לצידו, באופן המדגיש את הקשר ההדדי שבין האדם לבין בעלי החיים והצמחים בים.

מתוך מאות תמונות: הדרך אל הגמר

בסך הכל הוגשו לתחרות כ-600 תמונות. לאחר סינון ובדיקה של הקריטריונים שהוגדרו, 235 תמונות עברו את תנאי הסף, שמהן בחר צוות השופטים 40 תמונות שהגיעו לשלב הגמר – חצי מהן מהים התיכון וחצי ממפרץ אילת.

צוות שופטי התחרות כלל את צלם הטבע העולמי עטור הפרסים עמוס נחום (שיהיה גם אורח הכבוד בכנס), לי קורזיץ, לשעבר אלופת העולם בגלישת רוח, הביולוגים הימיים ד"ר טל אידן וד"ר תום שלזינגר, הצלם שאדי סמארה, וכן הציבור הרחב שלקח חלק בתהליך ההצבעה (התקבלו למעלה מ-16 אלף הצבעות מטעם הציבור).

ציונים לשבח: בין הרמוניה לקונפליקט סביבתי

שלוש תמונות זכו לציון לשבח מטעם צוות השופטים:

התמונה הראשונה – של אמיר פיירמן, שצולמה באילת, שבה רואים חשופית מהמין זרית מקושטת, "שואגת" מתחת למזח.

חשופית מתחת למזחצילום: אמיר פיירמן חשופית מתחת למזחצילום: אמיר פיירמן

התמונה השנייה – "לחשוב מחוץ לקופסה" של הצלם תומר גילסון, שגם היא צולמה באילת, שבה רואים תמנון צעיר בתוך קופסת שימורים ריקה. התמונה מבטאת את ההשפעה, השלילית לעיתים, של האדם על המרחב הימי, והניסיון של בעלי החיים להסתגל לסביבה המשתנה שהיא הבית שלהם.

מחוץ לקופסה צילום: תומר גילסון

התמונה השלישית – "הלוחש לכרישים" של הצלם גלעד טופז, שצולמה בים התיכון, בה רואים חותר קייאק מעל כרישים בחדרה. התמונה מבטאת את המפגש הקרוב בין האדם לטורף ימי גדול, מפגש שיכול להיות הרמוני ומעשיר, אך אם מפגש זה לא מנוהל נכון – גם מסוכן לשני הצדדים.

הלוחש לכרישים צילום: גלעד טופז

עוד בתמונות הנבחרות – "כולם מושיטים יד אל השמש" של גרגורי בומשטיין, שצולמה באילת, שבה רואים צב ים ושחיין, ו"עין בעין" של אילן אלגרבלי מהים התיכון, המתעדת מפגש בין צוללן לבין כריש.

עין בעין - צולם בים התיכון צילום: אילן אלגרבלי

40 התמונות שנבחרו מוצגות בתערוכת "ים ישראלי" בלובי של סינמטק תל אביב החל מהיום, 9 ביוני, ועד ל-21 ביוני. הכניסה לתערוכה חופשית.

מטעם צוות השופטים נמסר: "לתחרות הוגשו תמונות רבות ואיכותיות, שמראות שהציבור הישראלי אוהב את הים ומתעד את הסיפורים המופלאים שלו. התרגשנו לקבל תמונות שמבטאות את החיבור העמוק של הישראלים לטבע הימי, שמראות שאנחנו, בני האדם, יכולים לחלוק את הים עם בעלי החיים שגרים בו, בצורה הרמונית ומכבדת, תוך תקשורת וחיבור. לצד זאת, הוגשו גם תמונות שמספרות סיפור לא פחות חשוב - שלעיתים אנחנו, בני האדם, לא מתייחסים בצורה מספיק מכבדת לסביבה הימית - על ידי פסולת, ציד וציוד דיג לא סלקטיבי, תשתיות לא מבוקרות, שנשארות לאחר גמר השימוש כמפגע ימי ועוד. היופי והקונפליקט - שניהם קיימים בים הישראלי שלנו, ובידינו היכולת לקבוע כיצד הים שלנו ייראה ואיזה טבע ימי נשאיר אחרינו, לדורות הבאים. אנחנו מקווים שהתערוכה תעודד את הציבור הישראלי ואת קובעי המדיניות להגביר את מאמצי ההגנה על הים התיכון ועל מפרץ אילת".