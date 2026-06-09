תמיכה מפתיעה נוספת בנתניהו: "צריך לשבח אותו"

חילופי המהלומות הישירים והדרמטיים בין ירושלים לטהרן ביממה הקודמת ממשיכים לעורר הדים בקרב צמרת הביטחון לשעבר. אלוף (במיל') גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי (המל"ל), מעניק הבוקר (שלישי) גיבוי מלא לדרג המדיני והצבאי על ההחלטה שלא להיכנע לתכתיבים מבחוץ ולהנחית מכה בשטח איראן.

בשיחה שקיים עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי בתוכנית 'שבע תשע' ברדיו 103fm, ניתח איילנד את מאזן האימה החדש שנוצר במזרח התיכון בתום ימי הקרב המתוחים, והסביר את החשיבות האסטרטגית שבתגובה הישראלית.

לשבח את מקבלי ההחלטות

בדבריו התייחס ראש המל"ל לשעבר לדיווחים על הלחצים הכבדים שהפעיל הממשל בוושינגטון על ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה לבלום תגובה צבאית, ושיבח את העמידה הישראלית האיתנה מול דרישות אלו.

"מצבנו הייתי אומר יציב", הגדיר איילנד את תמונת המצב הנוכחית. "וזה בזכות החלטה שצריך לשבח עליה את מקבלי ההחלטות, שלמרות לחץ של טראמפ להבליג על תקיפה איראנית, הגיעו למסקנה המתבקשת שאם לא נתקוף בחזרה, ננרמל את התקיפה האיראנית".

כל צד מימש את הבטחותיו

לדברי איילנד, התקיפה הישראלית המתוזמנת מנעה יצירת משוואה מסוכנת שבה איראן יכולה לטווח את ערי ישראל ללא תגובה ישירה על אדמתה, ובכך נשמרה רשת הביטחון וההרתעה של צה"ל באזור.

כשנשאל על השורה התחתונה של סבב הלחימה הנוכחי והאופן שבו שני הצדדים תופסים את התוצאות, סיכם אלוף במיל' איילנד בראייה מפוכחת: "לכאורה כל הצדדים יצאו בסדר, כל אחד מימש את הבטחותיו". לתפיסתו, הסבב הנוכחי איפשר לכל מדינה להציג הישג פנימי וחיצוני, מה שעשוי להוביל לרגיעה זמנית על הציר שבין ירושלים לטהרן.