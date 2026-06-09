טלי גוטליב: אני פוחדת רק מדבר אחד

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) ממשיכה להציג קו לוחמני במיוחד מול הביקורת הציבורית והפוליטית המופנית כלפיה, ומסמנת את המאבקים בתוך משכן הכנסת כחלק ממערכה רחבה בהרבה שמטרתה להפיל את שלטון המחנה הלאומי.

בראיון שקיימה הבוקר (שלישי) עם אבי רצון בתוכנית הרדיו שלו בגלי ישראל, התייחסה גוטליב לדיונים הסוערים שהתקיימו בעניינה אמש בוועדת הכנסת, והבהירה כי אינה מתכוונת לשנות את דרכה או להנמיך את הטון.

"רק יראת שמיים עליי"

בפתח דבריה דחתה גוטליב את הטענות החוזרות ונשנות נגד אופן התבטאויותיה הפומביות, וטענה כי העיסוק בסגנון שלה נועד להסיט את האש מהאירוע האמיתי – הניסיון לפגוע בראש הממשלה בנימין נתניהו ובקואליציה.

"מדברים על הסגנון שלי, אבל אני מדברת על הדבר החשוב באמת – הניסיון לחסל את ממשלת הימין, את ראש הממשלה ולבטל את רצון רוב העם", הכריזה חברת הכנסת מהליכוד. "אני חיילת בשדה קרב השיח, ובזה אני נלחמת".

גוטליב שיגרה מסר תקיף לכל מי שמנסה להצר את צעדיה או לאיים עליה בסנקציות פרלמנטריות: "מה יעשו לי? מה הם יכולים לעשות לי? חיפשו עליי, מחפשים עליי וימשיכו לחפש עליי. רק יראת שמיים עליי. מי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד".

"רדיפה פוליטית" בוועדת הכנסת

בהמשך הראיון תקפה חברת הכנסת בחריפות את התנהלות חברי הוועדה במהלך הדיון הממושך שנערך אמש, דיון שבו עלו דרישות שונות לנקוט נגדה בצעדים משמעתיים בעקבות אמירותיה השנויות במחלוקת בתקופה האחרונה.

"מה שראיתם אתמול במשך ארבע שעות בוועדת הכנסת היה המחשה לאיך נראית רדיפה פוליטית", סיכמה גוטליב, כשהיא מבהירה שלתפיסתה מדובר בתיאום פוליטי מובהק שנועד להשתיק את קולה ואת העמדות שהיא מייצגת בכנסת.