בן גביר בהצעה חריגה: "לקחת נשים ונערים לבית כלא"

הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אמש (שני) לדיון בנושא לבנון וחיזבאללה. במהלך הדיון השרים עסקו בפתרונות השונים כיצד להתמודד עם הבעיה הצפונית.
השר זאב אלקין אמר במהלך הדיון: "באיראן הגבנו, וגם לא הצטיירנו כמטרפדי שיחות המשא ומתן". השר גדעון סער ציין בתגובה כי "חיזבאללה מנסה לגרור אותנו למלחמת התשה".
במהלך הציטוטים מהדיון שהובאו ב-i24news, השר איתמר בן גביר הוסיף: "בואו נתחיל לחשוב מחוץ לקופסה לגביהם - כיבוש שטח והריגת הרבה מחבלים, וגם לעצור להם נשים ונוער ולקחת אותם לבתי כלא למחבלים. זה הכי כואב להם. השרה אורית סטרוק השיבה לו כי "חיזבאללה מבין כשכובשים לו שטח".
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