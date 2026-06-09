בן גביר בהצעה חריגה: "לקחת נשים ונערים לבית כלא"

השר בן גביר התייחס בישיבת הקבינט לפתרונות מול ארגון הטרור חיזבאללה, והציע הצעה חריגה: "זה הכי כואב להם"

הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אמש (שני) לדיון בנושא לבנון וחיזבאללה. במהלך הדיון השרים עסקו בפתרונות השונים כיצד להתמודד עם הבעיה הצפונית.

השר זאב אלקין אמר במהלך הדיון: "באיראן הגבנו, וגם לא הצטיירנו כמטרפדי שיחות המשא ומתן". השר גדעון סער ציין בתגובה כי "חיזבאללה מנסה לגרור אותנו למלחמת התשה".

במהלך הציטוטים מהדיון שהובאו ב-i24news, השר איתמר בן גביר הוסיף: "בואו נתחיל לחשוב מחוץ לקופסה לגביהם - כיבוש שטח והריגת הרבה מחבלים, וגם לעצור להם נשים ונוער ולקחת אותם לבתי כלא למחבלים. זה הכי כואב להם. השרה אורית סטרוק השיבה לו כי "חיזבאללה מבין כשכובשים לו שטח".









