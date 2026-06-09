עמית סגל: "זו הייתה יכולה להיות מכה אנושה"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מתייחס לאירועי היממה האחרונה וחושף את מאחורי הקלעים

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מנתח את מרחב התמרון המדיני של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומסביר מדוע אופציית ההבלגה על הירי מאיראן, כלל לא הייתה על השולחן מבחינתו.

סגל התייחס באולפן חדשות 12 למשוואה האסטרטגית החדשה שאיראן ניסתה לכפות על ישראל בתקופה האחרונה, ולמחיר הציבורי והביטחוני הכבד שהיה נגבה אלמלא התגובה הצבאית הנחרצת.

מכה אנושה לנתניהו

סגל הדגיש כי נתניהו פעל מתוך הבנה שהבלגה על התעוזה האיראנית תוביל להשלכות הרסניות, הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית-פוליטית, מול קהל הבוחרים שלו ומול המערכת הפוליטית בישראל.

"נתניהו, אלמלא לדעתי, היה תוקף הלילה באיראן", הסביר הפרשן הבכיר. "ואם ישראל הייתה שומרת על שקט ובעצם מכבדת את המשוואה החדשה שנכפתה עליה, זה לא רק היה נזק אסטרטגי למדינת ישראל, אלא גם מכה אנושה מאוד לבנימין נתניהו, ולכן בין היתר המתקפה הזאת היום הגיעה".

האתגר: מערכת היחסים עם טראמפ

לצד ההכרח המבצעי והפוליטי להגיב בעוצמה, המהלך הנוכחי מציב את ירושלים במסלול התנגשות או לפחות בנקודת מבחן רגישה מול הממשל בוושינגטון, שלחץ באופן מובהק לעצור את גל התקיפות האוויריות.

לדברי סגל, ההחלטה הישראלית לפעול חרף חוסר שביעות הרצון האמריקאית פותחת חזית דיפלומטית מרתקת ומורכבת לחודשים הקרובים: "מה שצריך להגיד זה שמבחינת נתניהו יש הרי שאלה גדולה – איך תיראה מערכת היחסים עם דונלד טראמפ בחודשים שנותרו עד למערכת הבחירות".