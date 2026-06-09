העיתונאי חושף: "הם ידעו שאנחנו הולכים לתקוף"

וושינגטון עודכנה מראש על הפעולה הישראלית, קצינים אמריקנים נכחו בזמן אמת במוקדי קבלת ההחלטות. בישראל נערכים לאפשרות של סבבי הסלמה חוזרים מול איראן

הכתב המדיני של חדשות 13, סולימאן מסוודה, טוען הבוקר כי בניגוד להערכות שונות, ישראל לא הפתיעה את ארצות הברית כאשר פתחה בתקיפה נגד מטרות באיראן.

בריאיון לרדיו 103FM אמר מסוודה כי מהמידע שבידיו עולה שוושינגטון הייתה מודעת מראש למהלך הישראלי.

"לא הפתענו את ארה"ב כשתקפנו באיראן", אמר. "מהבדיקה שלי גם בישראל ובעיקר בארה"ב, לא הפתענו אותם. הם ידעו שאנחנו עומדים לתקוף".

כאשר נשאל האם נציגים אמריקנים נכחו בזמן אמת במוקדי קבלת ההחלטות בישראל, השיב: "קצינים אמריקנים נמצאים בבור כשהדבר הזה קורה".

לדבריו, התיאום הביטחוני בין המדינות נמשך גם בתקופה הנוכחית, למרות הדיווחים על חילוקי דעות בין ירושלים לוושינגטון סביב ההתפתחויות באזור.

"נפעל גם אם איראן תירה"

מסוודה חשף גם דברים שיוחסו לראש הממשלה במהלך ישיבת הקבינט המצומצם.

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר לשרים כי ישראל אינה מתכוונת להימנע מפעולה בלבנון גם במחיר של תגובה איראנית.

"ראש הממשלה ישב אתמול בקבינט המצומצם ואמר: 'אנחנו נפעל בלבנון גם בידיעה שאיראן תירה עלינו'", סיפר.

בהמשך העריך מסוודה כי במערכת הביטחון מבינים שהעימות מול איראן עשוי להפוך לדפוס פעולה מתמשך ולא לאירוע חד-פעמי.

לדבריו, ייתכן שהמציאות שנוצרה בשנים האחרונות מול רצועת עזה תחזור על עצמה גם בזירה האיראנית.

"השורה התחתונה של האירוע הזה היא שמה שהיה כאן ביממה האחרונה פשוט יכול לחזור על עצמו", אמר.