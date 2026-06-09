טראמפ: "בתוך שבועיים נכריז על ניצחון מוחלט על איראן"

במקביל, סגן הנשיא ג'יי־די ואנס הבהיר כי וושינגטון תפעל לפי האינטרסים שלה גם אם בירושלים לא יאהבו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למלחמה מול איראן ולמאמצים הדיפלומטיים המתנהלים במקביל, והביע אופטימיות באשר לאפשרות של הסכם בין הצדדים.

לדברי טראמפ, המגעים מול טהראן מתקדמים באופן חיובי וכי האיראנים מביעים נכונות להגיע להבנות משמעותיות מול וושינגטון.

"הם רוצים להגיע להסכם טוב מאוד", אמר הנשיא האמריקני. "הם מוכנים לתת לנו הכול, הם מוכנים לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני".

טראמפ אף העריך כי בקרוב תגיע הכרעה במערכה מול איראן.

"במהלך השבועיים הקרובים נכריז על ניצחון מוחלט", אמר. "זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו".

במקביל, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי־די ואנס העניק ריאיון לרשת פוקס ניוז והתייחס ליחסים בין וושינגטון לירושלים סביב הסוגיה האיראנית.

לדבריו, למרות הברית ההדוקה בין המדינות, לא תמיד קיימת זהות מוחלטת באינטרסים.

"לישראלים ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים", אמר ואנס.

הוא הדגיש כי היעד המרכזי של ממשל טראמפ הוא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, והבהיר כי זהו השיקול המוביל את וושינגטון.

"במהלך השנה וחצי האחרונות יצרנו את המרחב הדרוש שבו הנשיא מאמין, ואני חושב שהוא צודק, שאנו יכולים להגיע להסדר ארוך טווח בנושא הגרעין האיראני", הוסיף.

בהמשך שיגר מסר ישיר גם לישראל ואמר כי ייתכן שלא כל מרכיבי ההסדר העתידי יתקבלו בירושלים בהתלהבות.

"ישראל עשויה לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית", אמר.

לדבריו, הממשל האמריקני ימשיך לקדם את המהלך משום שזהו היעד שלשמו נבחר הנשיא טראמפ.