המטח לצפון נמשך: אזעקות חדירת כלי טיס בזרעית ובשומרה

דקות ספורות לאחר האזעקות באילת, התרעות חדשות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו כעת ביישובי קו העימות בגבול לבנון. מערכות האזהרה הופעלו ביישובים זרעית ושומרה, כאשר עבור שומרה מדובר בהתרעה שנייה בתוך זמן קצר.

תושבים באזור דיווחו על תנועה ערstatus של כוחות ביטחון ועל הדי פיצוצים שנשמעו במרחב, ככל הנראה כתוצאה מניסיונות יירוט של מערכות ההגנה האווירית או של מטוסי קרב שהוזנקו לגזרה. מדובר ברצף אירועים מהיר המותח את מערכות ההגנה של צה"ל מצפון ועד דרום ביממה האחרונה.

בפיקוד העורף שבים ומדגישים בפני תושבי קו העימות את החשיבות העליונה של שמירה על ההנחיות. התושבים בזרעית ובשומרה נדרשים לשהות במרחבים המוגנים, לנעול דלתות וחלונות, ולהמתין להודעה רשמית על סיום האירוע לפני יציאה מהמקלטים.